Культова українська реклама 2000-х. Ностальгія та гарний настрій гарантовані

Дивлячись сучасну рекламу, складно дочекатися моменту, коли вже її можна буде пропустити, або коли вона вже закінчиться. Але так було не завжди. Коли не було інтернету, до реклами по "ящику" люди ставились більш креативно. Тому у українців були як улюблені, так і ненависні реклами, які сьогодні можна згадати з усмішкою.

Дивіться нижче в матеріалі Styler добірку найкультовіших рекламних роликів 2000-х років, які показували по українському ТБ.

Українська реклама 2000-х

Автор YouTube-каналу "БЕЗЛАД" Андрій Співак робить наголос на тому, що в той час політкоректність та цензурність мали ширші межі ніж зараз.

Тож реалізуючи ідею привернення уваги глядачів, ніхто не цурався виїжджати шляхом оголених частин актрис та вульгарних жартів.

Найкреативніші ролики 2003 року

Усі знали що "Первак - не лівак. Щоб стояв у кожній хаті!"

Також цікавою рекламою горілки можна назвати ролик зі слоганом "А мені, як солов'ю! Пісня!". "Пісня" - то назва горілки, до речі.

Куди ж без легендарної реклами "Мезиму"? Цікаво, що до початку легендарної саги з "А-а-ай, молодець!", було це:

Рекламували навіть комуналку! Тобто попереджували злісних неплатників, що вони можуть лишитися "без орГАЗму".

Більше про рекламу 2003 року - у цьому відео:

Найкреативніші ролики 2004 року

У 2004-му рекламні ролики були нічим не гірші, а подекуди - навіть кращими.

Помітно стало більше зірок зніматися у рекламі, багатьох з них ми дивимось й донині.

Ось, наприклад, на думку режисерів, кипляча вода мала спонукати купляти засіб від проносу "Смекта".

А от "Ментос" 100% хотілося купити, адже з ним ваші вівці косили галявини на мотокосах й непогано так себе почували.

"Сільпо" ж натомість вдалися до прийому "зворотної психології" та натякали на отримання "люлєй" міцними співробітниками.

Повні версії цих та інших рекламних роликів 2004 року, ви можете подивитися на відео нижче:

Найкреативніші ролики 2005 року

Післяреволюційний 2005-й теж був багатий на гідну уваги рекламу. Як і до цього, за кількістю ефірного часу лідирувала реклама алкогольних напоїв, а тематика роликів почала підійматися "вище поясу".

На цьому ролику, з перших секунд глядачів зомбують гіпнотичною спіраллю, а потім пропонують "5 капель" та "переворот вашого світу". Доволі непоганий слоган, як для горілки...

Мабуть, класикою українського "рекламотворення" можна назвати рекламний ролик чипсів "Люкс", де закохані повторюють відому сцену з "Титаніка", але водночас хлопець їсть чипси.

Дівчина захотіла теж перекусити, але пішла на дно... Доволі жорстоко, але жодна людина під час знімання ролика не постраждала.

Ці та інші рекламні ролики, що можна сміливо вважати класикою, дивіться нижче: