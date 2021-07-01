В реке Днепр нашли почти всю таблицу Менделеева: состояние воды катастрофическое

В поверхностных водах Днепра обнаружили 161 видов загрязнителей. В частности – гербицид атразин, металлы кадмия и никеля. По словам экспертов, такая загрязненность воды в Днепре угрожает населению Украины и может привести к экологической катастрофе.

О результатах проверки поверхностных вод в Днепре рассказали на сайте Счетной палаты.

По словам специалистов, которые проводили проверку, качество воды в Днепре начало быстро ухудшаться. Последние исследования обнаружили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии – синтетический мускус, тяжелые металлы цинка и меди, а также ртути.

"Цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, их осуществлялись ранее при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - резюмировали аудиторы.

На оздоровление воды в Днепре за последние 4 года было потрачено более 4 миллионов гривен. При этом использование бассейна реки принесло в бюджет страны более 100 млрд за три года.

"Если ситуация не улучшится, то вода будет загрязняться и далее. Возникнет необходимость полной очистки, а это приведет к значительным нагрузкам на бюджет", - говорится в сообщении.