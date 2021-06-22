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Стало "зеленым": в Одессе "зацвело" море из-за мусора

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Одесса, Вторник 22 июня 2021 13:57
Стало "зеленым": в Одессе "зацвело" море из-за мусора Фото: в Одессе море окрасилось в оливково-зеленый цвет (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе значительно загрязнилось море. Причиной стали сильные дожди, которые привели к массовому попаданию в море различного мусора и отходов из города.

Об этом сообщает "Одесский курьер".

Море окрасилось в оливково-зеленый цвет из-за цветения цианобактерий. Особенно выражены эти изменения непосредственно у берега, в акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.

"Это явление в 2021 году вызвано цветением цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия - теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества разных органических веществ в воде", - говорится в сообщении.

Отметим, несколько дней назад в Одессе наблюдались обильные осадки в виде залпового и затяжного дождей. Это вызвало подтопление в традиционных местах - на улице Балковской, Химической, Приморской, Дерибасовской и Пересыпи.

Напомним, в Турции Мраморное море покрылось слизью из-за глобального потепления.

Кроме того, Большому Барьерному рифу грозит опасность из-за изменения климата.

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