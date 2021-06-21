Под Киевом весь берег водохранилища засыпало мертвой рыбой: сотни судаков

Под Киевом отдыхающие обнаружили сотни рыб мертвого судака на берегу водохранилища. По словам очевидцев, трупы растянулись на несколько километров.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook Данила Сазонов.

Под Киевом погибло много рыбы

"Экологическая катастрофа на Киевском водохранилище. Только что приехали с КВХ. ВЕСЬ правый берег от дамбы ГЭС и километра на три выше Межгорья (выше просто не плавали) усыпан мертвым судаком. На прибрежных отмелях дохлые рыбины 2-3 кг весом висят вверх хвостами. Количество погибшей рыбы, даже приблизительно, не поддается оценке. Мы насчитывали до 3 на метр. Смрад от тухлятины просто адский по всему берегу", - рассказал Сазонов.

Он призвал друзей и знакомых поделиться информацией, чтобы о катастрофе узнали в Государственном Агентстве рыбного хозяйства или экологи.

"Ущерб уже невосполним, а последствия, с учетом начала купального сезона и количества мертвечины в воде, могут быть абсолютно непредсказуемы", - добавил автор поста.

Берег Киевского водохранилища засыпало мертвой рыбой (Фото: facebook.com/dansazonov)

Виновата экология или слив химии?

В комментариях пользователи предположили, что причиной гибели рыбы может быть слив удобрений. Чиновники отреагировали на проблему и заверили, что будет организована тщательная проверка.

Однако пользователи утверждают, что подобная ситуация на Киевском водохранилище не впервые и проблема может быть совсем в другом.

"На моей памяти — это далеко не первый замор. Если бы почаще бывали на водохранилище, то знали бы, что подобные заморные явления происходят с завидным постоянством примерно раз в 7-8 лет. Химия тут не причём. Проблема заложена в недрах самого водохранилища. Какие именно, вопрос к ихтиологам. Судак самый слабый и гибнет в первую очередь. Решить вопрос можно лишь спустив водохранилище, но это даже теоретически невозможно", - написал Семен Олд.

Кроме того, в комментариях откликнулись и из других районов – сообщили, что рыба гибнет массово в Днепре, в Ровжах, в Сухолучье и в Лютеже.