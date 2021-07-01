У річці Дніпро знайшли майже всю таблицю Менделєєва: стан води катастрофічний

У поверхневих водах Дніпра виявили 161 видів забруднювачів. Зокрема - гербіцид атразин, метали кадмію та нікелю. За словами експертів, така забрудненість води в Дніпрі загрожує населенню України та може призвести до екологічної катастрофи.

Про результати перевірки поверхневих вод у Дніпрі розповіли на сайті Рахункової палати.

За словами фахівців, які проводили перевірку, якість води в Дніпрі почала швидко погіршуватися. Останні дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів і речовин, які використовуються в парфумерії – синтетичний мускус, важкі метали цинку і міді, а також ртуті.

"Цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби. Ситуація також ускладнюється обмілінням річки, яке відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт, їх здійснювалися раніше при використанні річки як транспортної артерії. Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний", - резюмували аудитори.

На оздоровлення води в Дніпрі за останні 4 роки було витрачено понад 4 мільйони гривень. При цьому використання басейну річки принесло до бюджету країни понад 100 млрд за три роки.

"Якщо ситуація не покращиться, то вода буде забруднюватися і далі. Виникне необхідність повного очищення, а це призведе до значних навантажень на бюджет", - йдеться в повідомленні.