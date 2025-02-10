Регулярні зради та часті розлучення: як стиль життя австралійських пінгвінів впливає на популяцію

Існує поширена помилкова думка, що пінгвіни обирають собі пару на все життя, але їхня поведінка під час розмноження набагато складніша і варіюється залежно від виду.

Наприклад, маленькі пінгвіни (Eudyptula minor) часто повертаються до одного і того ж партнера кожного сезону розмноження. Однак деякі кидають своїх партнерів у пошуках нових - це отримало назву "пінгвіняче розлучення".

Виявляється, що цей процес впливає на стан популяції. Як показало нове дослідження, опубліковане в журналі Ecology and Evolution, показники розлучень є хорошим індикатором загального стану здоров'я колонії.

Команда під керівництвом дослідників з Університету Монаша в Австралії вивчила, як екологічні та соціальні фактори, включно з розлученнями, впливають на репродуктивний успіх протягом 13 сезонів розмноження на острові Філіпа в Австралії, де мешкає 37 000 маленьких пінгвінів - найбільша колонія у світі.

Згідно з дослідженням, розлучення (або його відсутність) є найкращим способом прогнозування репродуктивного успіху, оскільки в сезони з низьким рівнем розлучень народжується більше нащадків. Але це не означає, що всі закохані пари були вірними.



Австралійські пінгвіни часто зраджують своїм партнерам (фото: GettyImages)

"У хороші часи Eudyptula minor здебільшого залишаються зі своїми партнерами, хоча часто трапляються інтрижки," - каже співавтор дослідження Річард Рейна, керівник дослідницької групи з екофізіології та охорони природи в Університеті Монаша в Австралії.

"Однак після невдалого репродуктивного сезону вони можуть спробувати знайти нового партнера на наступний сезон, щоб збільшити свій успіх у розмноженні," - додав вчений.

Дослідники вважають, що пінгвіни розлучаються з різних причин, зокрема, репродуктивні невдачі та екологічний стрес, які можуть зробити пари пінгвінів менш стабільними.

Тож у тривалій перспективі розлучення може підвищити репродуктивний успіх, дозволяючи пінгвінам знайти партнерів з кращою сумісністю.

Однак для колонії виникають проблеми, коли багато пінгвінів розлучаються протягом одного сезону. Розлучені пінгвіни змушені витрачати багато часу на пошук партнерів і залицяння, що затримує розмноження.

Команда задокументувала майже 250 розлучень пінгвінів з близько 1000 пар, причому рівень розлучень був вищим під час менш продуктивних сезонів розмноження і нижчим під час більш продуктивних сезонів розмноження.

За словами науковців, також існує ризик зниження репродуктивної ефективності на ранніх стадіях створення нової пари. Іншими словами, нові пари не так добре розмножуються і виробляють потомство, як пари, які провели більше часу разом.