Регулярные измены и частые разводы: как стиль жизни австралийских пингвинов влияет на популяцию

Существует распространенное заблуждение, что пингвины выбирают себе пару на всю жизнь, но их поведение во время размножения гораздо сложнее и варьируется в зависимости от вида.

Например, маленькие пингвины (Eudyptula minor) часто возвращаются к одному и тому же партнеру каждый сезон размножения. Однако некоторые бросают своих партнеров в поисках новых - это получило название "пингвиний развод".

Оказывается, что этот процесс влияет на состояние популяции. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, показатели разводов являются хорошим индикатором общего состояния здоровья колонии.

Команда под руководством исследователей из Университета Монаша в Австралии изучила, как экологические и социальные факторы, включая разводы, влияют на репродуктивный успех в течение 13 сезонов размножения на острове Филиппа в Австралии, где обитает 37 000 маленьких пингвинов - самая большая колония в мире.

Согласно исследованию, развод (или его отсутствие) является лучшим способом прогнозирования репродуктивного успеха, поскольку в сезоны с низким уровнем разводов рождается больше потомков. Но это не значит, что все влюбленные пары были верными.



Австралийские пингвины часто изменяют своим партнерам (фото: GettyImages)

"В хорошие времена Eudyptula minor по большей части остаются со своими партнерами, хотя часто случаются интрижки на стороне," - говорит соавтор исследования Ричард Рейна, руководитель исследовательской группы по экофизиологии и охране природы в Университете Монаша в Австралии.

"Однако после неудачного репродуктивного сезона они могут попытаться найти нового партнера на следующий сезон, чтобы увеличить свой успех в размножении," - добавил ученый.

Исследователи считают, что пингвины разводятся по разным причинам, в частности, репродуктивные неудачи и экологический стресс, которые могут сделать пары пингвинов менее стабильными.

Поэтому в долгосрочной перспективе развод может повысить репродуктивный успех, позволяя пингвинам найти партнеров с лучшей совместимостью.

Однако для колонии возникают проблемы, когда многие пингвины разводятся в течение одного сезона. Разведенные пингвины вынуждены тратить много времени на поиск партнеров и ухаживания, что задерживает размножение.

Команда задокументировала почти 250 разводов пингвинов из около 1000 пар, причем уровень разводов был выше во время менее продуктивных сезонов размножения и ниже во время более продуктивных сезонов размножения.

По словам ученых, также существует риск снижения репродуктивной эффективности на ранних стадиях создания новой пары. Другими словами, новые пары не так хорошо размножаются и производят потомство, как пары, которые провели больше времени вместе.