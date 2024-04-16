Для регистрации на НМТ предоставят дополнительный период: даты

Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться на НМТ во время основного периода, смогут это сделать с 10 по 15 мая. Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения национального мультипредметного теста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Освіта.юа .

Регистрация на НМТ

Зарегистрироваться на НМТ смогут поступающие, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

В дополнительный период смогут зарегистрироваться на НМТ также те, кто не смог это сделать во время основного периода по уважительной причине.

Также регистрация с 10 по 15 мая предусмотрена для лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Как зарегистрироваться на НМТ

Для регистрации поступающие должны создать персональный электронный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования, загрузить необходимые документы, внести информацию о себе и выбрать предмет по выбору, который будут сдавать во время экзамена.

Напомним, что обновительная регистрация проходила с 14 марта и по 11 апреля, также можно было внести изменения в данные до 15 апреля.

Как будет проходить тестирование

Основная сессия НМТ начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная сессия продлится до 19 июля.

Участники НМТ будут сдавать тестирование по четырем предметам в один день в определенном ТЭЦ в течение 240 минут. На каждый предмет предусмотрено 60 минут, после сдачи первых двух обязательных предметов (украинский язык и математика) предусмотрен перерыв 20 минут.

Напомним, что три предмета для сдачи обязательны - украинский язык, математика и история Украины, четвертый - по выбору.