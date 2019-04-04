Что известно о родителях Зеленского: редкие семейные фото

Владимир Зеленский, который согласно результатам выборов президента Украины победил в первом туре, все больше вызывает интерес у украинцев. В частности, многим интересно, кем являются родители Владимира.

О том, чем занимаются и где живут отец и мама Владимира Зеленского – в материале.

Родители Владимира Зеленского уже на протяжении многих лет живут в Кривом Роге. Отцу Владимира, Александру Семеновичу Зеленскому, 71 год. Мама Владимира – Римма Владимировна, ей 67 лет.

Фото: Владимир Зеленский с мамой в детстве (соцсети)

Отец Владимира – известный в Кривом Роге и далеко за его пределами профессор, доктор технических наук.

С 1995 года – заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Он является автором множества научных статей и публикаций.

Фото: Александр Семенович Зеленский, отец Владимира (соцсети)

"Он воспитал многих ученых. Он обучил целое поколение ребят, они стали кандидатами и докторами наук", - рассказывал Владимир о своем отце.

Он добавил, что многие ученики его отца сейчас успешно работают за границей.

Фото: Мама Владимира Зеленского Римма Владимировна (соцсети)

Семья Зеленских сейчас живет в центре Кривого Рога. Их дом – обычный панельный "муравейник". У семьи – четырехкомнатная квартира.

Как говорят журналисты, в квартире вообще нет никакого дорогого ремонта, зато есть много афиш "Квартала".

Фото: Александр Семенович Зеленский, отец Владимира - известный профессор (ТСН)

Раньше у семьи было две маленькие квартиры – одна в центре, вторая – в отдаленном районе города.

В том же районе, на ЮГОКе, ходил в садик и в школу Владимир.

Фото: Мама Владимира Зеленсокго пришла на концерт "Квартала 95" (ТСН)

Мама Зеленского признается журналистам, что уже с самого детства Владимир был активным, привлекал много внимания и вел себя как лидер.

Затем семья какое-то время жила в Монголии, куда уехала по работе. Вернувшись в Кривой рог, Зеленские разменяли квартиры.

Видео: Владимир Зеленский рассказал об отношениях с родителями (Youtube/Сніданок з 1+1)

Владимир не раз звал родителей переехать в Киев. Но они все никак на это не соглашаются. Прежде всего потому, что Александр работает в университете и не хочет оставлять кафедру.

При этом известно, что родители Елены, супруги Зеленского, переехали в Киев.

Фото: Владимир Зеленский с родителями (соцсети)

"Давно уже не только предлагает - просит переехать. Говорит: мама, вы б тут поближе были, как минутка свободная - виделись бы! Но мой муж институт не оставит - он завкафедрой, его все уважают. Думаю, когда Александр Семенович закончит с работой, все же переедем - хотелось бы помочь детям внуков воспитывать. А пока Вова нам каждый день по телефону звонит!" - признавалась Римма Владимировна в интервью журналистам.

Фото: Дочь Владимира Зеленского Саша с бабушкой и дедушкой (соцсети)

Фото: Владимир Зеленский в детстве (соцсети)

Напомним, ранее мы собрали подборку ярких семейных фото Владимира Зеленского с детьми.

Кроме того, сообщалось, что на данный момент известно о супруге Владимира Зеленского.