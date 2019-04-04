Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фото

Батьки Володимира Зеленського живуть у Кривому Розі, хоча син не раз пропонував їм переїхати до Києва
Володимир Зеленський, який згідно з результатами виборів президента України переміг у першому турі, все більше викликає інтерес в українців. Зокрема, багатьом цікаво, ким є батьки Володимира.
Про те, чим займаються і де живуть батько і мама Володимира Зеленського – в матеріалі.
Батьки Володимира Зеленського вже протягом багатьох років живуть у Кривому Розі. Батьку Володимира, Олександру Семеновичу Зеленському, 71 рік. Мама Володимира – Римма Володимирівна, їй 67 років.
Батько Володимира – відомий у Кривому Розі і далеко за його межами професор, доктор технічних наук.
З 1995 року – завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту. Він є автором багатьох наукових статей і публікацій.
Фото: Олександр Семенович Зеленський, батько Володимира (соцмережі)
"Він виховав багатьох вчених. Він навчив ціле покоління хлопців, вони стали кандидатами і докторами наук", - розповідав Володимир про свого батька.
Він додав, що багато учнів його батька зараз успішно працюють за кордоном.
Сім'я Зеленських зараз живе в центрі Кривого Рогу. Їх будинок – звичайний панельний "мурашник". У сім'ї – чотирикімнатна квартира.
Як кажуть журналісти, в квартирі взагалі немає ніякого дорогого ремонту, зате є багато афіш "Кварталу".
Раніше у сім'ї було дві маленькі квартири – одна в центрі, друга – у віддаленому районі міста.
У тому ж районі, на ЮГОКу, ходив в садок і в школу Володимир.
Мама Зеленського зізнається журналістам, що вже з самого дитинства Володимир був активним, залучав до себе багато уваги і вів себе як лідер.
Потім сім'я якийсь час жила в Монголії, куди поїхала по роботі. Повернувшись в Кривий ріг, Зеленские розміняли квартири.
Відео: Володимир Зеленський розповів про стосунки з батьками (Youtube/Сніданок з 1+1)
Володимир не раз кликав батьків переїхати в Київ. Але вони все ніяк на це не погоджуються. Передусім тому, що Олександр працює в університеті й не хоче залишати кафедру.
При цьому відомо, що батьки Олени, дружини Зеленського, переїхали в Київ.
"Давно вже не тільки пропонує - просить переїхати. Каже: мамо, ви б тут ближче були, як вільна хвилинка - бачилися б! Але мій чоловік інститут не залишить - він завкафедрою, його всі поважають. Думаю, коли Олександр Семенович закінчить з роботою, все ж переїдемо - хотілося б допомогти дітям виховувати онуків. А поки Вова нам кожен день по телефону дзвонить!" - зізнавалася Римма Володимирівна в інтерв'ю журналістам.
Нагадаємо, раніше ми зібрали підбірку яскравих сімейних фото Володимира Зеленського з дітьми.
Крім того, повідомлялося, що на даний момент відомо про дружину Володимира Зеленського.