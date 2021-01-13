Ребров отказался помогать "ДНР": боевики сжигают его портреты

Известный украинский футболист Сергей Ребров стал врагом номер один для жителей "ДНР". Дело в том, что спортсмен в 2014 году отказался финансово помогать боевикам в борьбе с "бандеровцами" и после этого они решили его вычеркнуть из жизни. Об этом рассказал журналист и основатель футбольного музея в Горловке Сергей Анненков.

"Я хотел вывезти из Горловки экспонаты музея. Но его успели разграбить - хозяйничали люди от новой власти. Разрешили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить. А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем записали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров - злейший враг "ДНР", - рассказал Анненков изданию "Чемпион".

По словам футбольного журналиста, история объявления Реброва врагом началась с того, что на него пытались выйти террористы. А когда у них это получилось - попросили у него денег. Он им отказал.

"Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе №40", - рассказал Анненков.

Напомним, что известный украинский футболист Сергей Ребров родился в Горловке 3 июня 1974 года. Отец Сергея руководил во Дворце пионеров клубом радиолюбителей, а мать — секцией бальных танцев. Мальчик занимался в двух кружках, в которых работали родители. Сергей Ребров начал свое увлечение спортом в 6 лет. Именно тогда мама отвела его в спортивную секцию.

Сейчас Горловка временно находится во власти террористов "ДНР".

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