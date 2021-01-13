Ребров відмовився допомагати "ДНР": бойовики спалюють його портрети

Відомий український футболіст Сергій Ребров став ворогом номер один для мешканців "ДНР". Річ у тому, що спортсмен у 2014 році відмовився фінансово допомагати бойовикам в боротьбі із "бандерівцями" і після цього вони вирішили його викреслити з життя. Про це розповів журналіст і засновник футбольного музею в Горлівці Сергій Анненков.

"Я хотів вивезти з Горлівки експонати музею. Але його встигли розграбувати - господарювали люди від нової влади. Дозволили взяти з собою тільки частину шарфів і футболок. Вимпели і майже всі значки довелося залишити. А футболку уродженця Горлівки Сергія Реброва забрали і спалили в присутності начальника управління фізкультури і спорту міськради. Причому записали це на відеокамеру. Сказали, що Ребров - найлютіший ворог "ДНР", - розповів Анненков виданню "Чемпіон".

За словами футбольного журналіста, історія оголошення Реброва ворогом почалася з того, що на нього намагалися вийти терористи. А коли у них це вийшло - попросили у нього грошей. Він їм відмовив.

"Сергій відмовився і відразу став найлютішим ворогом. Я встиг вивезти гранітну дошку з написом "Тут навчався Сергій Ребров", яка висіла в школі №40", - розповів Анненков.

Нагадаємо, що відомий український футболіст Сергій Ребров народився в Горлівці 3 червня 1974 року. Батько Сергія керував у Палаці піонерів клубом радіоаматорів, а мати — секцією бальних танців. Хлопчик займався в двох гуртках, в яких працювали батьки. Сергій Ребров почав своє захоплення спортом у 6 років. Саме тоді мама відвела його в спортивну секцію.

Зараз Горлівка тимчасово знаходиться у владі терористів "ДНР".

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