Ребенок утонул на глазах у взрослых: появилось видео из аквапарка в Ужгороде

Появилось видео с аквапарка, в котором утонул 6-летний ребенок
На днях, 25 июня, в Ужгороде произошла ужасная трагедия. Шестилетний мальчик утонул в аквапарке. Он приехал на отдых со своей тетей, и она не усмотрела за ним. В сюжете ТСН показали место инцидента.
Владелец аквапарка Сергей Ратушняк считает, что в трагедии виновата 37-летняя тетя мальчика, которая, отвлеклась и не увидела момент, когда ребенок ушел под воду.
Люди не сразу заметили, что ребенок утонул. Какой-то мужчина увидел мальчика под водой, но было уже поздно. На место вызвали медиков, но они только констатировали смерть мальчика.
Ребенок утонул в аквапарке (видео: YouTube/ТСН)
Стоит отметить, что следствие заинтересовало то, почему спасатели, которые дежурят возле бассейнов, не заметили, как тонет ребенок.
Ужгородское отделение полиции общается с администрацией аквапарка. Уже открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины "Убийство" с пометкой "Несчастный случай".
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Скриншот с YouTube
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