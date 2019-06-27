Ребенок утонул на глазах у взрослых: появилось видео из аквапарка в Ужгороде

На днях, 25 июня, в Ужгороде произошла ужасная трагедия. Шестилетний мальчик утонул в аквапарке. Он приехал на отдых со своей тетей, и она не усмотрела за ним. В сюжете ТСН показали место инцидента.

Владелец аквапарка Сергей Ратушняк считает, что в трагедии виновата 37-летняя тетя мальчика, которая, отвлеклась и не увидела момент, когда ребенок ушел под воду.

Люди не сразу заметили, что ребенок утонул. Какой-то мужчина увидел мальчика под водой, но было уже поздно. На место вызвали медиков, но они только констатировали смерть мальчика.

Ребенок утонул в аквапарке (видео: YouTube/ТСН)

Стоит отметить, что следствие заинтересовало то, почему спасатели, которые дежурят возле бассейнов, не заметили, как тонет ребенок.

Ужгородское отделение полиции общается с администрацией аквапарка. Уже открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины "Убийство" с пометкой "Несчастный случай".

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

Спасатели всегда кого угодно обвинят, только не себя. Они ведь не знают где они должны стоять и что делать в таких случаях.

Спасателей надо хорошо обучать, а не предъявлять им претензии в стиле "ты должен". Не так уж и просто увидеть тонущего, для этого надо быть профи. В детстве сама чуть не утонула, а в шаге от меня стояла куча людей и никто не заметил.

Скриншот с YouTube

Напомним, что священник вместе с четырехлетней дочерью утонул в карьере в селе Щербаки, недалеко от Белой Церкви.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве при загадочных обстоятельствах утонул мужчина.