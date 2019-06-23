Отдыхал с друзьями: в Киеве при загадочных обстоятельствах утонул мужчина (фото)

Распитие спиртных напитков привело к непоправимым последствиям
В Киеве Днепровского района произошел трагический случай: на центральном пляже утонул мужчина. По приезду медики констатировали смерть. Об этом с места событий сообщает Информатор.
Отмечается, что мужчина отдыхал в компании друзей и распивал алкоголь. Ближе к ночи погибший решил искупаться. Он зашел в воду и пропал. Позже друзья заметили, что их товарищ долго не появляется и принялись за поиски.
На голос мужчина не отзывался и после тщетных поисков знакомые вызвали спасателей. Тело погибшего извлекли из реки около 23:00 водолазы. Попытки реанимировать его не привели ни к какому результату, мужчина скончался.
В Киеве на пляже утонул мужчина (фото: informator.ua)
К слову, на месте происшествия работали спасатели, медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
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