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Священник вместе с маленькой дочерью утонул под Киевом: все детали и фото

STYLERПроисшествия    25.06.2019 - 18:38
Священник вместе с маленькой дочерью утонул под Киевом: все детали и фото
Священник и его дочь утонули в карьере под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина пошел прогуляться по берегу водоема вместе с 4-летней дочерью

Священник и его маленькая дочь утонули в карьере в селе Щербаки, неподалеку от Белой Церкви в Киевской области. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила пресс-служба Национальной полиции в области.

Известно, что 58-летний мужчина с четырехлетней дочерью поехали на автомобиле к местному карьеру, чтобы забрать старшего сына, который там отдыхал с друзьями.

Пока парень собирал вещи, священник взял дочь и решил с ней прогуляться по берегу. Они не возвращались на протяжение некоторого времени, тогда парень отправился на их поиски. 

Сын священнослужителя обнаружил его и сестренку в воде без признаков жизни. Люди, отдыхающие неподалеку, вызвали "скорую" и вытащили пострадавших. К сожалению, было уже поздно - прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть. 

На месте ЧП работали правоохранители и водолазы. Сейчас эксперты выясняют причины смерти и занимаются поиском и опросом свидетелей.

Священник вместе с маленькой дочерью утонул под Киевом: все детали и фото

Священник и его дочь утонули в карьере под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Напомним, 9-летний Захар Черевко, тело которого обнаружили на озере Вырлица, был убит братом его отчима, который заманил мальчика под предлогом покупаться. Он нанес ребенку 30 ножевых ранений, а затем добил молотком, привязал к ногам камень и выбросил в воду.

Ранее сообщалось, что курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел ранили 15-летнего подростка на полигоне во время стрельбищ. 

Также мы писали о том, что полицейскому удалось спасти младенца от гибели. Горе-мать оставила троих совсем маленьких детей, старшему из которых три года, дома без присмотра.

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