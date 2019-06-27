Дитина потонула на очах у дорослих: з'явилося відео з аквапарку в Ужгороді

На днях, 25 червня, в Ужгороді сталася жахлива трагедія. Шестирічний хлопчик потонув в аквапарку. Він приїхав на відпочинок зі своєю тіткою, і вона не вберегла його. В сюжеті ТСН показали місце інциденту.

Власник аквапарку Сергій Ратушняк вважає, що в трагедії винна 37-річна тітка хлопчика, яка, відволіклася і не побачила момент, коли дитина пішла під воду.

Люди не відразу помітили, що дитина потонула. Якийсь чоловік побачив хлопчика під водою, але було вже пізно. На місце викликали медиків, але вони лише констатували смерть хлопчика.

Дитина втопилася в аквапарку (відео: YouTube/ТСН)

Варто зазначити, що слідство зацікавило те, чому рятувальники, які чергують біля басейнів, не помітили, як тоне дитина.

Ужгородське відділення поліції спілкується з адміністрацією аквапарку. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Вбивство" з позначкою "Нещасний випадок".

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

Рятувальники завжди кого завгодно звинуватять, тільки не себе. Адже вони не знають, де вони повинні стояти і що робити в таких випадках.

Рятувальників треба добре навчати, а не пред'являти їм претензії в стилі "ти повинен". Не так вже й просто побачити потопаючого, для цього треба бути профі. У дитинстві сама мало не потонула, а за крок від мене стояла купа людей і ніхто не помітив.

Скріншот з YouTube

Нагадаємо, що священик разом з чотирирічною донькою потонув в кар'єрі в селі Щербаки, недалеко від Білої Церкви.

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