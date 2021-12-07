Ребенок проглотил инородное тело: что родителям делать категорически нельзя

Родители маленьких детей знают, что достаточно на секунду ослабить внимание и малыш тут же тянет что-то в рот. Они пытаются узнать мир на вкус и порой в желудке оказываются очень опасные предметы.

Что нужно делать родителям в таких ситуациях, а что делать категорически нельзя, рассказала врач-эндоскопист и гастроэнтеролог Татьяна Харькина в комментарии для Medikforum.

По словам специалиста, чаще всего дети глотают монетки, кольца, части конструктора и батарейки.

"Батарейки относятся к наиболее опасным предметам, которые только могут оказаться в животе, поскольку, взаимодействуя с соляной кислотой, присутствующей в желудочном соке, они разрушаются, и их содержимое вызывает химический ожог", - предупредила медик.

Она отметила, что батарейки нужно вытаскивать как можно быстрее, так как травма очень быстро превращается в дыру.

А кроме ожога слизистой, в кровь могут попасть химические вещества – это тоже опасно.

Определить по ребенку, не проглотил ли он что-то, бывает сложно. Малыш может сильно плакать от боли, а объяснить, в чем дело – еще пока не в состоянии.

Батарейки сейчас бывают очень маленькие – размером с пуговицу, и быстро сориентироваться, что стало причиной беспокойства у ребенка, не так уж и просто.

Врач назвала основные признаки:

Снижение аппетита

Кашель

Рвота

Обильное слюноотделение

Икота

Отрыжка

Вздутие живота

Однако симптомы могут появиться не сразу, а только через 2-3 дня. За это время ситуация может уже стать опасной.

Но самое сложное – это, когда дети глотают магнитики. Например, цепь из мелких шариков. В животе они начинают склеиваться в одно целое – в виде гусеницы, и повредить стенки желудка.

Как правильно вести себя родителям

Не нужно использовать клизму или слабительное. Вы можете сделать только хуже, и предмет застрянет в кишечнике и возникнет непроходимость.

Не пытайтесь дать ребенку еду или обильное питье в надежде, что это протолкнет инородное тело и оно выйдет вместе с калом. Если у предмета есть острые края, то он может травмировать стенки кишечника или желудка.

Не переворачивайте ребенка вниз головой в надежде, что предмет не ушел глубоко и выйдет через рот. В такой ситуации предмет может поранить край пищевода или попасть в дыхательное горло.

Ни в коем случае не пытайтесь вытащить инородное тело самостоятельно с помощью самодельных приспособлений. Отправляйтесь с ребенком немедленно к врачу.

Если предмет маленький и не травмоопасный, то его могут извлечь естественным путем. Если это не даст результатов, то врач извлечет предмет с помощью специальных инструментов под наркозом.

Если ситуация более серьезная, то врачи принимают решение об операции с учетом всех возможных рисков.

Как обезопасить ребенка

Увы, стандартный совет – тщательно следить, помогает далеко не всегда. Однако родители должны начать с себя.

Убрать все опасные предметы в недоступное место, не покупать игрушки с мелкими предметами, не оставлять на виду лекарства, швейные принадлежности, мелкие детали, монеты, батарейки.