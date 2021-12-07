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Дитина проковтнула чужорідне тіло: що батькам робити категорично не можна

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Вівторок 07 грудня 2021 16:06
Дитина проковтнула чужорідне тіло: що батькам робити категорично не можна Фото: Що робити батькам, якщо дитина проковтнула чужорідне тіло (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Батьки маленьких дітей знають, що досить на секунду послабити увагу і малюк тут же тягне щось в рот. Вони намагаються дізнатися світ на смак і часом в шлунку виявляються дуже небезпечні предмети.

Що потрібно робити батькам в таких ситуаціях, а що робити категорично не можна, розповіла лікар-ендоскопіст і гастроентеролог Тетяна Харькіна в коментарі для Medikforum.

За словами фахівця, найчастіше діти ковтають монетки, кільця, частини конструктора і батарейки.

"Батарейки відносяться до найбільш небезпечних предметів, які тільки можуть опинитися в животі, оскільки, взаємодіючи з соляною кислотою, присутньою в шлунковому соку, вони руйнуються, і їх вміст викликає хімічний опік", - попередила медик.

Вона зазначила, що батарейки потрібно витягувати якомога швидше, оскільки травма дуже швидко перетворюється в дірку.

А крім опіку слизової, в кров можуть потрапити хімічні речовини - це теж небезпечно.

Визначити по дитині, чи не проковтнула вона щось, буває складно. Малюк може сильно плакати від болю, а пояснити, в чому справа – ще поки не в змозі.

Батарейки зараз бувають дуже маленькі - розміром з гудзик, і швидко зорієнтуватися, що стало причиною занепокоєння у дитини, не так вже й просто.

Лікар назвала основні ознаки:

  • Зниження апетиту
  • Кашель
  • Блювота
  • Рясне слиновиділення
  • Гикавка
  • Відрижка
  • Здуття живота

Однак симптоми можуть з'явитися не відразу, а тільки через 2-3 дні. За цей час ситуація може вже стати небезпечною.

Але найскладніше - це, коли діти ковтають магнітики. Наприклад, ланцюг з дрібних кульок. У животі вони починають склеюватися в одне ціле - у вигляді гусениці, і пошкодити стінки шлунка.

Як правильно поводитися батькам

  • Не потрібно використовувати клізму або проносне. Ви можете зробити тільки гірше, і предмет застрягне в кишечнику і виникне непрохідність.
  • Не намагайтеся дати дитині їжу або рясне пиття в надії, що це проштовхне чужорідне тіло і воно вийде разом з калом. Якщо у предмета є гострі краї, то він може травмувати стінки кишечника або шлунка.
  • Не перевертайте дитину вниз головою в надії, що предмет не пішов глибоко і вийде через рот. У такій ситуації предмет може поранити край стравоходу або потрапити в дихальне горло.
  • Ні в якому разі не намагайтеся витягнути чужорідне тіло самостійно за допомогою саморобних пристосувань. Відправляйтеся з дитиною негайно до лікаря.

Якщо предмет маленький і не травмонебезпечний, то його можуть витягти природним шляхом. Якщо це не дасть результатів, то лікар витягне предмет за допомогою спеціальних інструментів під наркозом.

Якщо ситуація більш серйозна, то лікарі приймають рішення про операцію з урахуванням всіх можливих ризиків.

Як убезпечити дитину

На жаль, стандартна порада - ретельно стежити, допомагає далеко не завжди. Однак батьки повинні почати з себе.

Прибрати всі небезпечні предмети в недоступне місце, не купувати іграшки з дрібними предметами, не залишати без догляду ліки, швейні приналежності, дрібні деталі, монети, батарейки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи дали поради, як впоратися з важкими життєвими обставинами.

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