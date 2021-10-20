Дитині стало погано: Укрзалізниця влаштувала пасажирам "пекельну" поїздку
Укрзалізниця потрапила в скандал через "пекельні" умови поїздки, які влаштували пасажирам поїзда № 041 Дніпро - Трускавець. У вагонах на повну включили опалення, повітря було сухе і розпечене - і так всю 18-годинну поїздку.
На перевізника в Facebook поскаржилася львів'янка Яна Струніна.
"Шановна Укрзалізниця, чому у тебе такий паршивий сервіс? Як можна врубати опалення по зовнішній температурі? І головний подаючий, зі слів провідника, це машиніст! Тобто він вирішує, холодно нам всім тут чи ні... а тим часом в купе дихати неможливо!" - пише дівчина.
За словами Яни, вентиляція у вагонах геть відсутня, через що доводиться винюхувати "аромати" інших пасажирів-сусідів, в такому випадку - шкарпетки двох дорослих чоловіків.
"Як почати перевіряти пасажирів на відповідність нормам (сертифікати та ПЛР-тести), забезпечте для початку умови! А у вас рай для розмноження будь-якої нечисті", - додала пасажир.
У коментарях Яна також уточнила, що до ранку стало погано дитині.
"Температура в купе перевищувала всі норми! І я навіть не знайшла, де знайти місце зі свіжим повітрям, крім переходів через вагони, але і там за ніч так накурили, як і в туалетах, що краще було залишатися де є", - скаржиться дівчина.
Як відреагували в Укрзалізниці
Представники перевізника відповіли на скандальну ситуацію, вибачилися і запропонували зв'язатися з Яною особисто.
"Щиро вибачаємося за ситуацію. Надайте Ваш контактний номер телефону в особисті повідомлення, щоб ми могли надати Вам зворотний зв'язок для уточнення деталей вашої подорожі", - відреагували в Укрзалізниці.
Цікаво, що в Укрзалізниці є і вагони "для обраних". У них можна прийняти душ, приготувати обід на кухні, подивитися телевізор і поспати на двоспальному ліжку. Ціна квитка на такі поїздки - відповідна.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця анонсувала довгоочікувану послугу всього за 1 гривню.