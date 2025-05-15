Реальність чи міф? Дерматолог розповів правду про креми для "підтягування" шкіру

Що є у складів кремів для підтягування шкіри

Дерматолог Даніель Фрідманн розповів, що жоден засіб догляду за шкірою навряд чи забезпечить довготривале підтягування шкіри. Однак такі засоби можуть збільшити зволоження шкіри, покращити її якість та збільшити вироблення колагену, що може створити враження підтягнутості.

Креми, сироватки та лосьйони для підтягування шкіри містять різноманітні інгредієнти - кофеїн, пептиди, ретинол, альфа-гідроксикислоти та антиоксиданти. Вони призначені для стимулювання вироблення колагену, що робить шкіру більш підтягнутою та тонізованою.

Кофеїн

Кофеїн діє як сечогінний засіб. Його часто додають у кремах для очей для зменшення набряклості, а також є поширеним інгредієнтом у засобах для зменшення целюліту.

Продукти з кофеїном можуть допомогти із затримкою води, яка може зробити целюліт більш помітним, і можуть зробити шкіру більш пружною.

До того ж він може скорочувати клітини шкіри та тимчасово створювати враження пружності.

Пептиди

Пептиди - це фрагменти амінокислот, будівельних блоків білка. Коли їх додають до засобів догляду за шкірою, вони теоретично дозволяють організму виробляти більше білків, зокрема еластину та колагену.

Організм розпізнає пептиди як пошкоджений білок, у цьому випадку колаген, і за допомогою механізмів відновлення стимулює вироблення колагену.

Це може зменшити дрібні зморшки та зменшити втрату пружності. Пептиди також поглинають воду, покращуючи зволоження шкіри та її загальний стан.

Ретинол

Ретинол - це форма вітаміну А, яка широко використовується в косметології та дерматології завдяки своїй здатності покращувати стан шкіри.

Було доведено, що він покращує наслідки сонячних пошкоджень, включаючи дрібні зморшки, пігментацію та нерівномірний тон шкіри.

Ретиноїди, мабуть, є найбільш науково вивченими та доведеними за клінічними показниками засобами, що стимулюють колаген та допомагають зменшити дрібні лінії та зморшки.

Дослідження показують, що вони працюють, стимулюючи певні клітини шкіри для збільшення колагенових волокон та покращення еластичності.

Гідроксикислоти

Альфа та бета гідроксикислоти, включаючи гліколеву та саліцилову кислоти, є хімічними ексфоліантами, які допомагають видаляти мертві клітини шкіри.

Тому використання лосьйонів для тіла та кремів з цими інгредієнтами може покращити стан шкіри.

Крім того, постійне використання цих продуктів також стимулює вироблення колагену та зменшує пошкодження вільними радикалами.

Антиоксиданти

Антиоксиданти, такі як вітамін С, можуть зменшити пошкодження від ультрафіолетового випромінювання та забруднювачів навколишнього середовища, а також освітлити шкіру. Вони також можуть відігравати невелику роль у виробленні колагену.

Чи варто користуватись такими кремами

Щоденне використання засобів для підтягування шкіри може забезпечити дуже незначне покращення пружності шкіри з часом.

Ці продукти можуть покращити вигляд шкіри, проте пропонують такі переваги, як відлущування, зволоження, вироблення колагену, покращення текстури та мінімізація пошкоджень від сонця.

Щоб підтягнути шкіру, можна використовувати кілька ефективних способів: