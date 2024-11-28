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Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Четвер 28 листопада 2024 11:34
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Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті Родина Решетніків (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

У сім'ї телеведучого Григорія Решетніка сьогодні, 28 листопада, радісна подія - 4 роки виповнюється його молодшому синові Олександру. Проте ранок іменинник зустрів у укритті, куди сім'я спустилася через масовану ракетну атаку РФ по енергетиці України. Дружина Решетніка Христина показала, як сім'я вітала хлопчика.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Так, у Stories Христина продемонструвала, як вони з дітьми сидять у машині у підземному паркінгу.

"Не дають спати, жити не дають", - емоційно підписала вона фото.

Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Скриншот

Потім вона показала, як брати вітають наймолодшого сина прямо в укритті.

"Реалії життя в Україні. День народження наймолодший Решетнік зустрів у укритті", - підписала вона наступну Stories.

Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Скриншот

Також дружина телеведучого продемонструвала зворушливі кадри, на які неможливо дивитися без сліз, як брати обіймають наймолодшого та промовляють свої побажання.

Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укриттіРеалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Скриншот

У свою чергу, Григорій Решетнік також опублікував у своєму Instagram кілька фото з іменинником.

"З днем народження наше маленьке золото. Любимо тебе безмежно", - зазначив він.

Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укриттіРеалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Скриншот

Ведучий поділився зворушливими архівними кадрами, на яких тримає Олександра на руках після того, як він народився.

Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укриттіРеалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Скриншот

Нагадаємо, Решетніки цього року відсвяткували 14 років спільного життя. У них троє дітей: 11-річний Іван, 7-річний Дмитро та 4-річний Олександр. Пара неодноразово заявляла, що мріє також про доньку.

До речі, подружжя замислювалося і про усиновлення дитини після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно Христина Решетнік чесно висловилася про це у своєму блозі.

Незважаючи на те, що Решетніки - багатодітна родина і можуть виїхати за межі країни на час війни, вони залишаються в Україні. Однак на них все одно сипеться хейт через те, що подружжя періодично виїжджає за кордон на різні заходи або вивозить дітей на відпочинок.

Раніше дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення.

Також Решетнік показав архівне фото і пожартував про квадроберів.

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