Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии
В семье телеведущего Григория Решетника сегодня, 28 ноября, радостное событие - 4 года исполняется его младшему сыну Александру. Однако утро именинник встретил в укрытии, куда семья спустилась из-за массированной ракетной атаки РФ по энергетике Украины. Супруга Решетника Кристина показала, как семья поздравляла мальчика.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, в Stories Кристина продемонстрировала, как они с детьми сидят в машине в подземном паркинге.
"Не дают спать, жить не дают", - эмоционально подписала она фото.
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Затем она показала, как братья поздравляют самого младшего сына прямо в укрытии.
"Реалии жизни в Украине. День рождения самый младший Решетник встретил в укрытии", - подписала она следующую Stories.
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Также супруга телеведущего продемонстрировала трогательные кадры, на которые невозможно смотреть без слез, как братья обнимают самого младшего и произносят свои пожелания.
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В свою очередь Григорий Решетник также опубликовал в своем Instagram несколько фото с именинником.
"С днем рождения наше маленькое золотко. Любим тебя безгранично", - отметил он.
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Ведущий поделился трогательными архивными кадрами, на которых держит Александра на руках после того, как он родился.
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Напомним, Решетники в этом году отпраздновали 14 лет совместной жизни. У них трое детей: 11-летний Иван, 7-летний Дмитрий и 4-летний Александр. Пара неоднократно заявляла, что мечтает также о дочке.
К слову, супруги задумывались и об усыновлении ребенка после начала полномасштабного вторжения. Недавно Кристина Решетник честно высказалась про это в своем блоге.
Несмотря на то, что Решетники - многодетная семья и могут выехать за пределы страны на время войны, они остаются в Украине. Однако на них все равно сыпется хейт из-за того, что супруги периодически выезжают за границу на различные мероприятия или чтобы вывезти детей на отдых.