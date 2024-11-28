ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии

Четверг 28 ноября 2024 11:34
UA EN RU
Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

В семье телеведущего Григория Решетника сегодня, 28 ноября, радостное событие - 4 года исполняется его младшему сыну Александру. Однако утро именинник встретил в укрытии, куда семья спустилась из-за массированной ракетной атаки РФ по энергетике Украины. Супруга Решетника Кристина показала, как семья поздравляла мальчика.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в Stories Кристина продемонстрировала, как они с детьми сидят в машине в подземном паркинге.

"Не дают спать, жить не дают", - эмоционально подписала она фото.

Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии

Скриншот

Затем она показала, как братья поздравляют самого младшего сына прямо в укрытии.

"Реалии жизни в Украине. День рождения самый младший Решетник встретил в укрытии", - подписала она следующую Stories.

Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии

Скриншот

Также супруга телеведущего продемонстрировала трогательные кадры, на которые невозможно смотреть без слез, как братья обнимают самого младшего и произносят свои пожелания.

Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытииРеалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии

Скриншот

В свою очередь Григорий Решетник также опубликовал в своем Instagram несколько фото с именинником.

"С днем рождения наше маленькое золотко. Любим тебя безгранично", - отметил он.

Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытииРеалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии

Скриншот

Ведущий поделился трогательными архивными кадрами, на которых держит Александра на руках после того, как он родился.

Реалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытииРеалии жизни в Украине. Жена Решетника растрогала до слез, как поздравляли самого младшего сына в укрытии

Скриншот

Напомним, Решетники в этом году отпраздновали 14 лет совместной жизни. У них трое детей: 11-летний Иван, 7-летний Дмитрий и 4-летний Александр. Пара неоднократно заявляла, что мечтает также о дочке.

К слову, супруги задумывались и об усыновлении ребенка после начала полномасштабного вторжения. Недавно Кристина Решетник честно высказалась про это в своем блоге.

Несмотря на то, что Решетники - многодетная семья и могут выехать за пределы страны на время войны, они остаются в Украине. Однако на них все равно сыпется хейт из-за того, что супруги периодически выезжают за границу на различные мероприятия или чтобы вывезти детей на отдых.

Ранее жена Решетника поразила смелыми фото до и после похудения.

Также Решетник показал архивное фото и пошутил о квадроберах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО