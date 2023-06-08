Реагують на тепло та бояться диму сигарет: топ-5 найпоширеніших міфів про комарів

Цьогоріч можна побачити величезне нашестя комарів, які дуже докучають. Боротися з такими комахами складно, але все ж дієві способи є. До того ж існує багато міфів про комарів, у які не варто вірити.
Про це повідомила терапевт Еліна Ясницька в Instagram.
Насправді комарів приваблює запах тіла людини та рівень CO2 у повітрі. При цьому чим більше ви спітніли, тим більше комах на вас сяде.
Лікар каже, що шлунково-кишковий тракт комара деактивує вірус ВІЛ. Тому передача вірусу від комара людині неможлива.
Це досить поширений міф, у який не варто вірити. Комарі є збудниками не тільки малярії, а й вірусних гепатитів та дирофіляріозу (гельмінтозу). До того ж не виключені важкі токсично-алергічні реакції.
Цьому вірити не варто, адже комарів приваблює запах тіла людини, що особливо посилюється після вживання алкоголю.
Зокрема, це не зовсім так. Комарі бояться не запаху, а високої температури диму. Все тому, що вони впадають в анабіоз при температурі 30 градусів.
А температура на початку паління може сягати 600-800 градусів, тому комах біля курців і немає.
Є чимало рослин, які варто посадити на ділянці під вікнами або на підвіконні в горщику, щоб кровопивці уникали житла.
Так, комар оминатиме кімнату, де на підвіконні ростуть герань або звичайні томати, а під будинком можна посадити календулу. Крім того, для відлякування цих комах на вікнах слід повісити москітні сітки або марлю.
Також відлякати комара можуть ванілін та різні ефірні олії, серед яких - анісова, евкаліптова, кедрова, олійки валеріани та гвоздики. Олією або екстрактом цих рослин треба змочити шматочки тканини або бинта й розкласти їх на підвіконнях.
На природі проти комарів дієві відлякуючі креми, гелі та спреї. Вони бувають як синтетичні, так і натуральні.
Раніше ми повідомляли, людей в якому одязі частіше кусають комарі.
Також ми писали, яку групу крові найбільше люблять комарі.