Реагують на тепло та бояться диму сигарет: топ-5 найпоширеніших міфів про комарів

Комарі реагують на тепло

Насправді комарів приваблює запах тіла людини та рівень CO2 у повітрі. При цьому чим більше ви спітніли, тим більше комах на вас сяде.

Можуть переносити СНІД

Лікар каже, що шлунково-кишковий тракт комара деактивує вірус ВІЛ. Тому передача вірусу від комара людині неможлива.

Укуси комарів не шкідливі

Це досить поширений міф, у який не варто вірити. Комарі є збудниками не тільки малярії, а й вірусних гепатитів та дирофіляріозу (гельмінтозу). До того ж не виключені важкі токсично-алергічні реакції.

Комах відлякують п'яні люди

Цьому вірити не варто, адже комарів приваблює запах тіла людини, що особливо посилюється після вживання алкоголю.

Комарів відлякує дим сигарет

Зокрема, це не зовсім так. Комарі бояться не запаху, а високої температури диму. Все тому, що вони впадають в анабіоз при температурі 30 градусів.

А температура на початку паління може сягати 600-800 градусів, тому комах біля курців і немає.

Як захиститись

Є чимало рослин, які варто посадити на ділянці під вікнами або на підвіконні в горщику, щоб кровопивці уникали житла.

Так, комар оминатиме кімнату, де на підвіконні ростуть герань або звичайні томати, а під будинком можна посадити календулу. Крім того, для відлякування цих комах на вікнах слід повісити москітні сітки або марлю.

Також відлякати комара можуть ванілін та різні ефірні олії, серед яких - анісова, евкаліптова, кедрова, олійки валеріани та гвоздики. Олією або екстрактом цих рослин треба змочити шматочки тканини або бинта й розкласти їх на підвіконнях.

На природі проти комарів дієві відлякуючі креми, гелі та спреї. Вони бувають як синтетичні, так і натуральні.