Реагируют на тепло и боятся дыма сигарет: топ-5 самых распространенных мифов о комарах

В этом году можно увидеть огромное нашествие комаров, которые очень досаждают. Бороться с такими насекомыми сложно, но все же действенные способы есть. К тому же, существует много мифов о комарах, в которые не стоит верить.
Об этом сообщила терапевт Элина Ясницкая в Instagram.
На самом деле, комаров привлекает запах тела человека и уровень CO2 в воздухе. При этом чем больше вы вспотели, тем больше насекомых на вас сядет.
Врач говорит, что желудочно-кишечный тракт комара деактивирует вирус ВИЧ. Потому передача вируса от комара человеку невозможна.
Это очень распространенный миф, в который не стоит верить. Комары являются возбудителями не только малярии, но и вирусных гепатитов и дирофиляриоза (гельминтоза). К тому же не исключены тяжелые токсически аллергические реакции.
Этому верить не стоит, ведь комаров привлекает запах тела человека, особенно усиливающийся после употребления алкоголя.
В частности, это не совсем так. Комары боятся не запаха, а высокой температуры дыма. Все потому, что они впадают в анабиоз при температуре 30 градусов.
А температура в начале курения может достигать 600-800 градусов, поэтому насекомых возле курильщиков нет.
Есть немало растений, которые следует посадить на участке под окнами или на подоконнике в горшке, чтобы кровопийцы избегали жилья.
Так, комар будет обходить комнату, где на подоконнике растут герань или обычные томаты, а под домом можно посадить календулу. Кроме того, для отпугивания этих насекомых на окнах следует повесить москитную сетку или марлю.
Также отпугнуть комара могут ванилин и различные эфирные масла, среди которых - анисовое, эвкалиптовое, кедровое, масла валерианы и гвоздики. Маслом или экстрактом этих растений нужно смочить кусочки ткани или бинта и разложить их на подоконниках.
На природе против комаров действенны отпугивающие кремы, гели и спреи. Они бывают как синтетические, так и натуральные.
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