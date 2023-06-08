Реагируют на тепло и боятся дыма сигарет: топ-5 самых распространенных мифов о комарах

Комары реагируют на тепло

На самом деле, комаров привлекает запах тела человека и уровень CO2 в воздухе. При этом чем больше вы вспотели, тем больше насекомых на вас сядет.

Могут переносить СПИД

Врач говорит, что желудочно-кишечный тракт комара деактивирует вирус ВИЧ. Потому передача вируса от комара человеку невозможна.

Укусы комаров не вредные

Это очень распространенный миф, в который не стоит верить. Комары являются возбудителями не только малярии, но и вирусных гепатитов и дирофиляриоза (гельминтоза). К тому же не исключены тяжелые токсически аллергические реакции.

Насекомых отпугивают пьяные люди

Этому верить не стоит, ведь комаров привлекает запах тела человека, особенно усиливающийся после употребления алкоголя.

Комаров отпугивает дым сигарет

В частности, это не совсем так. Комары боятся не запаха, а высокой температуры дыма. Все потому, что они впадают в анабиоз при температуре 30 градусов.

А температура в начале курения может достигать 600-800 градусов, поэтому насекомых возле курильщиков нет.

Как защититься

Есть немало растений, которые следует посадить на участке под окнами или на подоконнике в горшке, чтобы кровопийцы избегали жилья.

Так, комар будет обходить комнату, где на подоконнике растут герань или обычные томаты, а под домом можно посадить календулу. Кроме того, для отпугивания этих насекомых на окнах следует повесить москитную сетку или марлю.

Также отпугнуть комара могут ванилин и различные эфирные масла, среди которых - анисовое, эвкалиптовое, кедровое, масла валерианы и гвоздики. Маслом или экстрактом этих растений нужно смочить кусочки ткани или бинта и разложить их на подоконниках.

На природе против комаров действенны отпугивающие кремы, гели и спреи. Они бывают как синтетические, так и натуральные.