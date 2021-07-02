Как реагируют прохожие, если беременная просит прикурить: видео вас удивит

Девушка "на последних сроках беременности" в течение двух часов прохаживала то с дымящей сигаретой, то просила огоньку.

Реакция у жителей столицы на увиденное была очевидно негативная - люди или удивлялись, но старались не подать виду, или с укоризной покачивали головой, или отворачивались с возмущенным видом.

При этом все мужчины, у кого журналистка "в положении" просила прикурить, не отказывали даме. Один парень даже зажигалку подарил.

Но вот неравнодушная женщина пенсионного возраста не прошла мимо курящей "беременной", подошла и поделилась поучительной историей своей дочери, которая тоже отмахивалась от здравого смысла, и беспечно продолжала курить, ожидая рождения ребенка. Киевлянка, еле сдерживая слезы, рассказала, что теперь дочь готова кусать себя за локти, так как у ребенка большие проблемы со здоровьем.

Видео: реакция людей на курящую беременную в Киеве