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Как реагируют прохожие, если беременная просит прикурить: видео вас удивит

Автор: Владимир Костырин

О вреде курения знают все, а для беременных эта привычка особенно опасна. Но на практике не все прислушиваются к словам медиков, и увидеть женщин в положении с сигаретой в руках на улице - не такая уж редкость. Однако как поступит прохожий, если будущая мама обратится с просьбой дать прикурить?

В Киеве журналисты провели эксперимент, чтобы разобраться в этом вопросе. Результат, показанный в сюжете "Сніданок з 1+1", оказался довольно неожиданным.

Девушка "на последних сроках беременности" в течение двух часов прохаживала то с дымящей сигаретой, то просила огоньку.

Реакция у жителей столицы на увиденное была очевидно негативная - люди или удивлялись, но старались не подать виду, или с укоризной покачивали головой, или отворачивались с возмущенным видом.

При этом все мужчины, у кого журналистка "в положении" просила прикурить, не отказывали даме. Один парень даже зажигалку подарил.

Но вот неравнодушная женщина пенсионного возраста не прошла мимо курящей "беременной", подошла и поделилась поучительной историей своей дочери, которая тоже отмахивалась от здравого смысла, и беспечно продолжала курить, ожидая рождения ребенка. Киевлянка, еле сдерживая слезы, рассказала, что теперь дочь готова кусать себя за локти, так как у ребенка большие проблемы со здоровьем.

Видео: реакция людей на курящую беременную в Киеве

Ранее сообщалось, что в Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке, и шокирующее видео показали в сети.

Напомним, недавно в Киеве девушки зашли в церковь и начали курить электронные сигареты и распивать алкоголь, а также задувать свечи. Позже одна из них публично извинилась за дикую выходку в храме на Подоле.

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