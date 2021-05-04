Одна из девушек извинилась за распитие алкоголя и курение в киевской церкви: это была глупость
В субботу, 1 мая, в Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, которая находится на Подоле и начали вести себя неподобающим образом. Они задували свечи, распивали алкоголь и курили электронные сигареты. Потом все это опубликовали в соцсетях. Теперь одна из них публично извинилась.
Видео извинения Насти опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".
"Мне очень жаль, что так получилось, я повела себя с такой ужасной стороны. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я бы хотела попросить прощения у всех людей, у всех верующих людей, да и в целом людей, чьи чувства я задела", - заявила девушка.
Пользователи сети прокомментировали ее извинение.
- Надо думать, что делаешь!!!
- Им пох*р. Движ, контент главное;
- Мамка люлей всыпала и заставила извиняться же, очевидно;
- Да пусть идут нах*р со своими извинениями;
- Безмозглые;
- Дебилы без мозгов!
- Как будто кто-то держит пальцем над кнопкой "удалить профиль" в ее инсте;
- Ну в любом случае, действительно надо думать, что делаешь. Я хоть и сам не верующий, но в любом случае, кто-то в это верит, так зачем им вредить то? Как бы там ни было, но поступок их не ахти;
- У этих малолеток в глазах нет никакого раскаяния, им пофиг. Вот штрафанули бы их родителей на 50 тысяч, тогда посмотрели бы.
Напомним, в Белой Церкви женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне.
Ранее правоохранители нашли парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро во время локдауна.