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Одна из девушек извинилась за распитие алкоголя и курение в киевской церкви: это была глупость

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 15:21
Одна из девушек извинилась за распитие алкоголя и курение в киевской церкви: это была глупость Фото: купола церкви (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

В субботу, 1 мая, в Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, которая находится на Подоле и начали вести себя неподобающим образом. Они задували свечи, распивали алкоголь и курили электронные сигареты. Потом все это опубликовали в соцсетях. Теперь одна из них публично извинилась.

Видео извинения Насти опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

"Мне очень жаль, что так получилось, я повела себя с такой ужасной стороны. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я бы хотела попросить прощения у всех людей, у всех верующих людей, да и в целом людей, чьи чувства я задела", - заявила девушка.

Пользователи сети прокомментировали ее извинение.

  • Надо думать, что делаешь!!!
  • Им пох*р. Движ, контент главное;
  • Мамка люлей всыпала и заставила извиняться же, очевидно;
  • Да пусть идут нах*р со своими извинениями;
  • Безмозглые;
  • Дебилы без мозгов!
  • Как будто кто-то держит пальцем над кнопкой "удалить профиль" в ее инсте;
  • Ну в любом случае, действительно надо думать, что делаешь. Я хоть и сам не верующий, но в любом случае, кто-то в это верит, так зачем им вредить то? Как бы там ни было, но поступок их не ахти;
  • У этих малолеток в глазах нет никакого раскаяния, им пофиг. Вот штрафанули бы их родителей на 50 тысяч, тогда посмотрели бы.

Напомним, в Белой Церкви женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне.

Ранее правоохранители нашли парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро во время локдауна.

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