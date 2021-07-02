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Як реагують перехожі, якщо вагітна просить прикурити: відео вас здивує

Автор: Володимир Костирін

Про шкоду куріння знають всі, а для вагітних ця звичка особливо небезпечна. Але на практиці не всі прислухаються до слів медиків, і побачити жінок в положенні з сигаретою в руках на вулиці - не така вже рідкість. Однак що робитиме перехожий, якщо майбутня мама звернеться з проханням дати прикурити?

У Києві журналісти провели експеримент, щоб розібратися в цьому питанні. Результат, показаний в сюжеті "Сніданок з 1+1", виявився досить несподіваним.

Дівчина "на останніх термінах вагітності" протягом двох годин походжала то з сигаретою, що димить, то просила вогнику.

Реакція у жителів столиці на побачене була очевидно негативна - люди дивувалися, але намагалися не виказати це, або з докором хитали головою, або відверталися з обуреним виглядом.

При цьому всі чоловіки, у кого журналістка "в положенні" просила прикурити, не відмовляли дамі. Один хлопець навіть запальничку подарував.

Але ось небайдужа жінка пенсійного віку не пройшла повз "вагітну", яка курить, підійшла і поділилася повчальною історією своєї дочки, яка теж відмахувалася від здорового глузду, і безтурботно продовжувала курити, чекаючи народження дитини. Киянка, ледве стримуючи сльози, розповіла, що тепер дочка готова кусати себе за лікті, оскільки у дитини великі проблеми зі здоров'ям.

Відео: реакція людей на вагітну, яка курить у Києві

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику, і шокуюче відео показали в мережі.

Нагадаємо, нещодавно в Києві дівчата зайшли до церкви та почали курити електронні сигарети і розпивати алкоголь, а також задувати свічки. Пізніше одна з них публічно вибачилася за дику витівку в храмі на Подолі.

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