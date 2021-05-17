В Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке: видео 18+
В Запорожье сняли на видео детей, которые принимали наркотики на спортплощадке. Инцидент произошел в районе Бабурки.
Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.
На кадрах видно, что дети разместились на теннисном столе одной из спортивных площадок и при помощи самодельного устройства из пластиковой бутылки, фольги и соломинки для напитков курят наркотическое вещество.
Мальчик показывает девочке, как нужно употреблять наркотики, поджигая устройство для курения. Судя по всему, у инициатора уже есть предыдущий опыт.
"Просто ты идешь, у тебя листья будут фиолетовые. У тебя будет голова кружиться", - рассказывает опытный товарищ.
Голос за кадром приговаривает: "Ева, дуй, Ева дуй".
Шокирующие кадры можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.
"Развлечения на Бабурке. По словам сверстников, это были наркотики с "закладки", - подписано видео.
Пользователи сети шокированы происходящим, о чем они активно высказываются в комментариях:
- Дорогие родители, это уже настолько повсеместно и рядом... Но мы почему-то упорно кричим, что это не с моим ребенком, что мой никогда и ни за что, что мой - ангел...
- Потерянное поколение. Смертники... Бедные родители, что их ожидает?
- Я не понимаю, в этом месте всегда куча взрослых, прохожих, это место на виду у всех! Почему никто не отреагировал?
- Какой ужас! Родители, смотрите за детьми! Ведь мы живем и работаем ради них, это наше будущее!
Ранее мы писали, что в Киеве наркоман со шприцем прогнал детей с площадки.
Также мы писали, что в Киеве парень хотел доставить наркотики в СИЗО на дроне.