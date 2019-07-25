Развод на пользу пошел: помолодевшая Ани Лорак удивила фанатов смелым образом

Ани Лорак предстала на снимке в белоснежном прикиде
Ани Лорак, которая является скандальной украинской певицей, вновь удивляет публику. Исполнительница предстала перед фанатами в новом, белоснежном образе. Артистка надела брюки с большими карманами и обтягивающую майку. Как известно, сейчас опальная звезда планирует выступить с концертом в Баку.
Поклонники знаменитости отмечают, что она очень помолодела, очевидно, что ей пошел на пользу развод с мужем Муратом. Снимок Лорак опубликовала на своей страничке в Instagram.
Поклонники опальной певицы не скупятся на комплименты для нее.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Но некоторые подписчики интересуются личной жизни певицы и вопрошают, когда же она покажет своего нового мужчину.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Также отметим, что фото получило 34 тысячи лайков буквально за несколько часов.
Как мы ранее писали, Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.
Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.