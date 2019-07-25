ru
ua

Развод на пользу пошел: помолодевшая Ани Лорак удивила фанатов смелым образом


Ани Лорак предстала на снимке в белоснежном прикиде

Ани Лорак, которая является скандальной украинской певицей, вновь удивляет публику. Исполнительница предстала перед фанатами в новом, белоснежном образе. Артистка надела брюки с большими карманами и обтягивающую майку. Как известно, сейчас опальная звезда планирует выступить с концертом в Баку.

Поклонники знаменитости отмечают, что она очень помолодела, очевидно, что ей пошел на пользу развод с мужем Муратом. Снимок Лорак опубликовала на своей страничке в Instagram.

Фото: Ани Лорак  в новом образе (instagram.com/anilorak)

Поклонники опальной певицы не скупятся на комплименты для нее.

  • Развод пошел на пользу, помолодела, похорошела!!!
  • Какая красотка.
  • Красавица.
  • Вы еще моложе с возрастом выглядите) как Бенджамин Баттон.
  • Ждем фотографии с Егором. Вы невероятно красивы

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Но некоторые подписчики интересуются личной жизни певицы и вопрошают, когда же она покажет своего нового мужчину.

  • Ждем фото с Лазаревым.
  • Ждём фото с Лазаревым ! И чем больше, тем лучше.

 

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Также отметим, что фото получило 34 тысячи лайков буквально за несколько часов.

Как мы ранее писали, Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.

Трое британских министров готовятся подать в отставку, - The Times Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях
Читать все новости