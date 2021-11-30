Развод можно предсказать еще в день свадьбы: тревожные признаки

День свадьбы считается самым радостным событием для влюбленной пары, которая дает друг другу священные обеты и искренне верит, что их семейная жизнь будет счастливой, отношения гармоничными, а любовь не покинет никогда. Но иногда уже в день бракосочетания можно понять, что пара обречена на расставание.
Про тревожные признаки рассказали свадебные фотографы, пишет "Shenandoah country".
Чаще всего в таком замечены женихи, которые участвуют в фотосессии будто под натиском. При гармоничных отношениях партнер понимет, насколько важно это для его второй половинки, и охотно участвует в съемке. Но так бывает не всегда.
"Готовность с радостью учитывать потребности вашего партнера является ключом к полноценным долгосрочным отношениям. И это включает в себя фотографирование, даже если фотографироваться - не ваше любимое занятие", - говорит фотограф Роб Грир.
В норме около десятой части приглашенных гостей могут по тем или иным причинам отменить свое присутствие. Но если таких больше, 20-25%, это значит, что друзья-знакомые не очень верят в успешность такого союза.
Фотографы снимающие пару могут уловить, что выражение счастья на их лицах слишком наиграно.
"Иногда им просто не хватает естественной химии и эмоциональной связи. Слишком часто основное внимание уделяется созданию отличного изображения, которым можно поделиться в социальных сетях", - говорит Гретхен Уэйкман, свадебный фотограф.
Родственники не могут поладить на свадьбе, свидетель соблазнил свидетельницу, произошла драка... Такие признаки, по мнению экспертов, могут говорить, что гости не слишком озабочены торжеством, так как не верят в пару.
Если пара уже во время планирования свадьбы начинает ругаться на тему трат на церемонию, это нехороший знак.
Некоторые пары говорят, что они просто шутят друг с другом, но обычно за каждой подколкой или шутливым утверждением скрывается доля правды. В семейной жизни таких шуточек становится все больше, пара отдаляется и развод неизбежен.
Фотографы, которые подмечали, что пара во время свадьбы только и думает, как сбежать и уединиться, называют это плохим знаком. Ведь страсть рано или поздно остынет, а после нее может ничего не остаться.
"Когда пара расходится, чтобы поговорить с гостями, или оставляет другого одного на несколько часов подряд, это всегда вызывает опасения", - заявляет Гретхен Уэйкман.
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