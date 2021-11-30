Розлучення можна передбачити ще в день весілля: тривожні ознаки

Один з партнерів зовсім не цікавиться фотозйомкою

Найчастіше в такому помічені женихи, які беруть участь у фотосесії ніби під натиском. При гармонійних відносинах партнер розуміє, наскільки важливо це для його другої половинки, і охоче беруть участь в зйомці. Але так буває не завжди.

"Готовність з радістю враховувати потреби вашого партнера є ключем до повноцінних довгострокових відносин. І це включає в себе фотографування, навіть якщо фотографуватися - не ваше улюблене заняття", - говорить фотограф Роб Грір.

Багато гостей відмовилося приходити на весілля

У нормі близько десятої частини запрошених гостей можуть з тих чи інших причин скасувати свою присутність. Але якщо таких більше, 20-25%, це означає, що друзі-знайомі не дуже вірять в успішність такого союзу.

"Хімія" здається вимушеною

Фотографи, що знімають пару, можуть вловити, що вираз щастя на їхніх обличчях занадто награний.

"Іноді їм просто не вистачає природної хімії та емоційного зв'язку. Занадто часто основна увага приділяється створенню відмінного зображення, яким можна поділитися в соціальних мережах", - говорить Гретхен Уейкман, весільний фотограф.

Весілля проходить зі скандалами і сварками

Родичі не можуть порозумітися на весіллі, свідок спокусив дружку, сталася бійка... Такі ознаки, на думку експертів, можуть говорити, що гості не дуже стурбовані торжеством, так як не вірять в пару.

Фінансові розбіжності

Якщо пара вже під час планування весілля починає лаятися на тему витрат на церемонію, це нехороший знак.

У спілкуванні між нареченим і нареченою занадто багато жартів і сарказму

Деякі пари кажуть, що вони просто жартують один з одним, але зазвичай за кожною підколкою або жартівливим твердженням ховається частка правди. У сімейному житті таких жартів стає все більше, пара віддаляється і розлучення неминуче.

Стосунки побудовані тільки на фізичному потязі

Фотографи, які помічали, що пара під час весілля тільки й думає, як втекти і усамітнитися, називають це поганим знаком. Адже пристрасть рано чи пізно охолоне, а після неї може нічого не залишитися.

Пара майже не проводить час разом під час свята

"Коли пара розходиться, щоб поговорити з гостями, або залишає іншого одного на кілька годин поспіль, це завжди викликає побоювання", - заявляє Гретхен Уейкман.