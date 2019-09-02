Развитие опорных школ: новый министр образования рассказала об инновациях в образовании

Министр образования и науки Анна Новосад, которая сделала заявление после обвинения в безграмотности от Ирины Фарион, рассказала об инновациях в сфере образования в программе "Сніданок з 1+1".

Новосад отметила, что в целом поддерживает реформы своей предшественницы Лилии Гриневич, которая занимала должность Министра образования и науки с 14 апреля 2016 года до 29 августа 2019 года.

Новый министр оставила 12-летнее обучение для детей, которые пошли в школу в прошлом году. При этом она отметила, что дело не в количестве лет, а в качестве обучение. Новосад подчеркнула, что старшие классы (10-11) качественное образование не предоставляет.

Дело в том, что школьные программы учеников перегружены, и они учат очень много не профильных предметов. В итоге ученики выходят со школы без определенного профиля в какой-то области знаний. И для нового министра сейчас стоит задача создать качественную профильную школу, которая позволит ученикам выбирать определенные предметы.

Анна Новосад рассказала об инновациях в системе образования (видео: tsn.ua)

Это позволит с 10 класса ученикам углубляться в определенную область знаний. При этом она отметила, что первая профильная школа будет требовать намного больше средств, нежели начальная школа.

Также Новосад рассказала о зарплатах учителям. Она отметила, что Министерство образования должно исполнять нормы законов про обучение, которые предполагают до 2023 года существенное увеличение зарплаты.

В данное время Министерство образования вместе с Министерством финансов разрабатывают методы, касательно того, как можно изменить систему оплаты труда преподавателей, которая позволит им получать большую зарплату. Эти вопросы она также собирается обсудить с президентом и премьер-министром Украины.

Анна Новосад (фото: facebook.com/anja.novosad)

Она также подчеркнула, что есть категория преподавателей, которые сейчас получают меньше всех, это касается в первую очередь воспитателей детских садов. Поэтому будет пересматриваться тарифная сетка учителей, которая позволит сделать "адекватный" оклад заработной платы. Это те вопросы над которыми, Министерство образования хочет работать вместе с Минфином и Министерством регионального развития.

Новосад также рассказала о проблемах нехватки учителей в некоторых областях. Она подчеркнула, что с этой проблемой поможет справиться развитие сети опорных школ - заведений, которые начиная с 5 класса, позволяют сконцентрировать учеников на определённой территории. То есть при таком подходе школ будет меньше, но они будут более качественные.

При этом система опорной школы подразумевает, что детей будет забирать специальный автобус.

Напомним, что Анна Новосад удивила своей декларацией. За прошлый год она заработала немалую сумму.

Ранее сообщалось о том, что народный депутат Николай Тищенко обиделся на журналистку из-за ее вопросов.