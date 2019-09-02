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Новый министр образования написала новый пост после обвинения в "безграмотности"

STYLERЖизнь    02.09.2019 - 14:34
Новый министр образования написала новый пост после обвинения в "безграмотности"
Анна Новосад (фото: facebook.com/anja.novosad)

29-летняя министр Анна Новосад сделала заявление после обвинения в безграмотности от Ирины Фарион

Министр образования и науки Украины Анна Новосад, которая недавно стала объектом насмешек из-за своего якобы "безграмотного" поста в Facebook, сделала новую публикацию на своей странице в соцсети.

В понедельник, 2 сентября, самый молодой министр написала, что сегодня ее первый рабочий день на посту главы МОН.

"Кто-то сегодня впервые идет в первый класс или на первый курс университета. У меня же, символично, первый полноценный рабочий день в Министерстве. Будем совместно создавать лучшие условия для тех, кто учится и исследует", - отметила 29-летняя Новосад.

Новый министр образования написала новый пост после обвинения в &quot;безграмотности&quot;

Скриншот поста (facebook.com/anja.novosad)

Пользователи сети желают Анне успехов в ее деятельности. При этом, никто не вспоминает про те 9 ошибок, которые она допустила в своем предыдущем посте, и на которые обратила внимание скандальная борец за чистоту украинского языка Ирина Фарион.

  • Вітаю Вас! Візьміть до уваги ситуацію з "добровільним" збором коштів на ремонти, фонди шкіл і класів. Впевнена, що у Вас все вийде
  • Прийміть найщиріші вітання. Обирайте молоду команду, професійної підготовки, які хочуть змін у галузі освіти та науки, особливо в інклюзивної освіти
  • Вітаю! Хай завжди будуть поруч люди, які розуміють та підтримують на шляху!
  • Натхнeння, наполeгливості, сил і щастя Вам! Вірю в щасливe майбутнe наших дітeй під вашим кeрівництвом!
  • Аню, вітаю! Сил, мудрості та безліч успіхів тобі. Ще бажаю знайти суперову команду фахівців та однодумців, і все вийде!

Новый министр образования написала новый пост после обвинения в &quot;безграмотности&quot;

Скриншот комментариев

Новый министр образования написала новый пост после обвинения в &quot;безграмотности&quot;

Скриншот комментариев

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