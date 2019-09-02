Розвиток опорних шкіл: новий міністр розповіла про інновації в освіті

Міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка зробила заяву після звинувачення в безграмотності від Ірини Фаріон, розповіла про інновації у сфері освіти у програмі "Сніданок з 1+1".

Новосад зазначила, що в цілому підтримує реформи своєї попередниці Лілії Гриневич, яка обіймала посаду Міністра освіти і науки з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Новий міністр залишила 12-річне навчання для дітей, які пішли в школу в минулому році. При цьому вона зазначила, що справа не в кількості років, а в якості навчання. Новосад підкреслила, що старші класи (10-11) якісну освіту не надає.

Справа в тому, що шкільні програми учнів перевантажені, і вони вчать дуже багато не профільних предметів. В результаті учні виходять зі школи без певного профілю в якійсь галузі знань. І для нового міністра зараз стоїть завдання створити якісну профільну школу, яка дозволить учням вибирати певні предмети.

Ганна Новосад розповіла про інновації в системі освіти (відео: tsn.ua)

Це дозволить з 10 класу учням заглиблюватися в певну галузь знань. При цьому вона зазначила, що перша профільна школа буде вимагати набагато більше коштів, ніж початкова школа.

Також Новосад розповіла про зарплати вчителям. Вона зазначила, що Міністерство освіти має виконувати норми законів про навчання, які припускають до 2023 року істотне збільшення зарплати.

В даний час Міністерство освіти разом з Міністерством фінансів розробляють методи, щодо того, як можна змінити систему оплати праці викладачів, що дозволить їм отримувати більшу зарплату. Ці питання вона також збирається обговорити з президентом і прем'єр-міністром України.

Ганна Новосад (фото: facebook.com/anja.novosad)

Вона також підкреслила, що є категорія викладачів, які зараз отримують менше всіх, це стосується в першу чергу вихователів дитячих садків. Тому буде переглядатися тарифна сітка вчителів, яка дозволить зробити "адекватний" оклад заробітної плати. Це ті питання, над якими, Міністерство освіти хоче працювати разом з Мінфіном і Міністерством регіонального розвитку.

Новосад також розповіла про проблеми браку вчителів у деяких областях. Вона підкреслила, що з цією проблемою допоможе впоратися розвиток мережі опорних шкіл - закладів, які починаючи з 5 класу, дозволяють сконцентрувати учнів на певній території. Тобто при такому підході шкіл буде менше, але вони будуть більш якісні.

При цьому система опорної школи передбачає, що дітей буде забирати спеціальний автобус.

Нагадаємо, що Ганна Новосад здивувала своєю декларацією. За минулий рік вона заробила чималу суму.

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