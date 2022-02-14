"Розлучитися - ніколи": українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото)
Відома українська співачка Оля Цибульська вже багато років щаслива в шлюбі. Але його обличчя артистка не показує та ім'я не називає.
У День Святого Валентина Цибульська розповіла про свого чоловіка деякі подробиці на сторінці в Instagram і поділилася ніжними фотографіями.
7 фактів про мого чоловіка
1. Між рибою і куркою вибере кицю
2. Краще мене грає на фортепіано
3. Зачав і народив сина разом зі мною
4. Втрачає блокноти
5. Дає читати свій директ. Не дає з'їсти його салат.
6. На відміну від мене пам'ятає всі важливі дати.
7. Прийняв в подарунок від мене сакуру (яку я купила за космічні гроші) і яка розцвіла тупо черешнею. І повірив, що це сакура.
"Іноді хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм. Розлучитися - ніколи. Нехай у твоєму серці теж хтось гримить, стукає і воркує. З днем закоханих, киць", - написала Цибульська.
Фото: instagram.com/cybulskaya
Що відомо про чоловіка Цибульської
Пара познайомилася в Радивилові, Рівненської області, звідки Оля Цибульська родом. 6 січня 2015 року у них народився син, якого назвали Нестор.
Раніше повідомлялося, що в ексдепутата Радивилівської міської ради Сергія Грисюка в декларації вписані дружиною Ольга Цибульська-Грисюк і син Нестор Грисюк.
У пари був складний період, коли Цибульська переїхала до Києва. Однак з часом все налагодилося, і вони знову щасливі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Цибульська розповіла, що її образив близький друг.
А також розповідали про те, що Цибульську з днем народження привітав зірка серіалу"Секс у великому місті".