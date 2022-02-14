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"Розлучитися - ніколи": українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото)

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Понеділок 14 лютого 2022 14:52
"Розлучитися - ніколи": українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото) Оля Цибульська розповіла про свого чоловіка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відома українська співачка Оля Цибульська вже багато років щаслива в шлюбі. Але його обличчя артистка не показує та ім'я не називає.

У День Святого Валентина Цибульська розповіла про свого чоловіка деякі подробиці на сторінці в Instagram і поділилася ніжними фотографіями.

7 фактів про мого чоловіка

1. Між рибою і куркою вибере кицю

2. Краще мене грає на фортепіано

3. Зачав і народив сина разом зі мною

4. Втрачає блокноти

5. Дає читати свій директ. Не дає з'їсти його салат.

6. На відміну від мене пам'ятає всі важливі дати.

7. Прийняв в подарунок від мене сакуру (яку я купила за космічні гроші) і яка розцвіла тупо черешнею. І повірив, що це сакура.

"Іноді хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм. Розлучитися - ніколи. Нехай у твоєму серці теж хтось гримить, стукає і воркує. З днем закоханих, киць", - написала Цибульська.

&quot;Розлучитися - ніколи&quot;: українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото)&quot;Розлучитися - ніколи&quot;: українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото)&quot;Розлучитися - ніколи&quot;: українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото)&quot;Розлучитися - ніколи&quot;: українська зірка розповіла про свого чоловіка, обличчя якого ховає від усіх (фото)

Фото: instagram.com/cybulskaya

Що відомо про чоловіка Цибульської

Пара познайомилася в Радивилові, Рівненської області, звідки Оля Цибульська родом. 6 січня 2015 року у них народився син, якого назвали Нестор.

Раніше повідомлялося, що в ексдепутата Радивилівської міської ради Сергія Грисюка в декларації вписані дружиною Ольга Цибульська-Грисюк і син Нестор Грисюк.

У пари був складний період, коли Цибульська переїхала до Києва. Однак з часом все налагодилося, і вони знову щасливі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Цибульська розповіла, що її образив близький друг.

А також розповідали про те, що Цибульську з днем народження привітав зірка серіалу"Секс у великому місті".

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Оля Цибульська
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