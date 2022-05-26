Развенчан популярный миф об определенном количестве шагов в день для здоровья

По словам врача спортивной медицины Медицинского центра Векснера Университета Огайо Ларри Нолан, вместо того, чтобы сосредотачиваться именно на такой цифре на шагам, следует стараться улучшить различные факторы, влияющие на ваше здоровье, такие как сон, диета, управление стрессом и недостаток физических упражнений, передает Everyday Health.

Исследователи считают, что возникновение тезы о 10 тысячах шагов больше связано с маркетингом, чем с наукой. Тут речь идет в частности о продажах фитнес-трекеров.

Так, например, фитнес-тренеры говорят, что обычные пешие прогулки продолжительностью 20-25 минут в день способны положительно повлиять на здоровье, придать силы и улучшить сон.

Как объясняет доктор философии, профессор и заведующий кафедрой физических упражнений и директор спортивной и научной лаборатории в Университете Южной Каролины в Колумбии Шон Арент, такой маркетинг был чрезвычайно успешным, поскольку рекомендация делать 10 тысяч шагов в день прочно укоренилась в западной культуре.

Это побудило исследователей проверить, приносит ли достижение этого числа какую-либо реальную пользу для здоровья. Подтвердилось, что в принципе да - но очень многое тут зависит от особенностей организма.

"В 10 000 шагов нет ничего "волшебного". Это может быть отличной целью, к которой нужно стремиться, но это не все и не конечная цель здоровья и физической формы", - подчеркивает Арнет.

Он также рекомендует использовать общие медицинские рекомендации по физической активности, призывает стараться как минимум 150 минут заниматься аэробикой средней интенсивности и выполнять как минимум две силовые тренировки для всего тела в неделю.

"Самое главное, наслаждайтесь процессом. Найдите занятия, которые вам нравятся, и не забывайте ценить то, на что способно ваше тело", - резюмирует профессор.

Тут стоит напомнить, что несколько лет назад группа ученых проанализировала данные о 4840 людях, которые в период с 2003 по 2006 годы каждый день ходили пешком определенное расстояние. После этого следили за ними 15-18 лет. Тогда исследования показали, что ежедневные прогулки, при которых человек делает 4 тысячи шагов, оказывают положительное влияние на здоровье и способны вдвое снизить смертность у людей в возрасте от 50 лет и старше.