Названы продукты, которые каждый день едят долгожители во всем мире

Стандартная еда, состоящая из продуктов, которые прошли технологическую обработку, и в которых есть сахар и насыщенные жиры, становится причиной возникновения многих проблем со здоровьем.

При этом существуют продукты, которые полезны для здоровья и их каждый день употребляют самые долгоживущие люди в мире, сообщает Eat This, Not That!

Авокадо

У авокадо длинный список преимуществ для здоровья. Согласно статье National Geographic о "Голубых зонах" мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы.

Также было обнаружено, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск возникновения ожирения и диабета 2 типа.

Отметим, что "Голубые зоны" - это несколько небольших регионов мира, в которых в пропорции, значительно больше среднестатистической, декларируется проживание людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

Бобы

Фасоль - основной продукт питания в большинстве "Голубых зон". Она содержит полезное количество клетчатки и других питательных веществ, которые помогают бороться с различными болезнями.

Например, черноглазый горох является нормальной частью ежедневного рациона на острове Икария в Греции. Ученые выяснили, что эти бобы обладают противораковыми и противодиабетическими свойствами. Кроме того, они полезны для сердца.

Сообщество Никойя из Коста-Рики ежедневно ест черную фасоль, часто с рисом и кукурузными лепешками. Черные бобы содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов. Они помогают при диабете, предотвращают рак и снижают риск сердечных заболеваний.

Чеснок

Чеснок (фото: pixabay.com)

Жители Окинавы, Япония, регулярно едят чеснок. Ученые утверждают, что чеснок является одним из "самых мощных природных лекарств". Кроме того, чеснок помогает снизить появление заболеваний, которые довольно часто приходят с возрастом.

Ученые выяснили, что чеснок обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он также помогает предотвратить некоторые виды рака, диабета и сердечно-сосудистые заболевания.

Картофель

Белый картофель очень популярен на Икарии, Греция, а фиолетовый сладкий картофель часто попадает на стол жителей японского острова Окинава.

В фиолетовом сладком картофеле содержатся фитохимические вещества - антоцианы. Они помогают предотвращать различные болезни. Сладкий картофель также содержит витамины А, В6, С, калий и клетчатку.

Есть мнение, что белый картофель вреден для здоровья, поскольку он содержит много углеводов. Но ученые говорят, что белый картофель помогает предотвратить диабет. Кроме того, он поддерживает артериальное давление на низком уровне.

Оливковое масло

Ученые выяснили, что оливковое масло первого холодного отжима очень полезно для здоровья. Поэтому многие люди в Средиземноморье, которые употребляют такое масло, считаются одними из самых здоровых людей в мире.

Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес и снизить кровяное давление. Кроме того, оно обладает противовоспалительными свойствами и снижает риск некоторых видов рака.

Лосось

Лосось (фото: pixabay.com)

В лососе содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Они помогают укрепить сердце и уменьшают появление сердечно-сосудистых заболеваний. Данные кислоты также снижают хроническое воспаление в организме.

Хлеб на закваске

Еще один регион, который известный как "Голубая зона", это Сардиния, Италия. Местные жители употребляют в свой рацион такие продукты, как козье молоко, лепешки, нут и хлеб на закваске.

Интересно, что хлеб на закваске сделан из цельной пшеницы и живых молочнокислых бактерий. Эксперты говорят, что местный процесс выпечки на закваске превращает сахар и глюкозу в молочную кислоту.

При этом данный процесс снижает гликемический индекс, а это означает, что человек дольше будет чувствовать себя сытым, и у него не будет повышаться уровень сахара в крови.

Помидоры

Помидоры (фото: pixabay.com)

Жители Сардинии также любят есть помидоры. Они много где их используют. В помидорах содержится ликопин, который является антиоксидантом. Он известный своими противовоспалительными свойствами. Кроме того, он снижает кровяное давление, риск метаболического синдрома и инсульта.

В частности, помидоры черри содержат более высокий уровень бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.

Вино

Возможно, это лучшая новость, которую вы слышали за весь день. Во многих регионах "Голубой зоны" местные жители ежедневно выпивают по бокалу красного вина. При этом многие люди в этих регионах выпивают около двух стаканов в день, а жители Сардинии пьют особое красное вино - Каннонау.

Некоторые исследования подтверждают, что красное вино может быть полезным для сердца из-за того, что оно содержит антиоксиданты и полифенолы.

Конечно, с любым алкоголем нужно быть осторожным и принимать его умерено.