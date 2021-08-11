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После разрушительных пожаров Турцию накрыла новая стихия: впечатляющие видео сильных наводнений

Автор: Тетяна Самарук

В Турции Черноморское побережье накрыли наводнения, которые затопили населенные пункты, а сель вызвал оползни в некоторых районах.

Об этом сообщают издания Daily Sabah.

Так, ливни происходили на севере страны 10 и 11 августа. В частности, больше всего залило провинции Синоп и Бартин, где исчезла 80-летняя женщина. Кроме того, тяжелая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону.

Известно также, что в провинции Синоп из-за оползней пострадали несколько домов и автомобили местных жителей.

В Бартыне, по данным губернатора провинции, спасли людей, которые застряли в авто и были заблокированными в домах.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартин и Карабюк.

Как известно, ранее в Турции боролись с лесными пожарами, которые начались 28 июля из провинции Анталья. Сейчас лесные пожары продолжаются В юге страны. Там 125 возгораний за последние дни были взяты под контроль спасателей.

Ранее мы сообщали, что в в Турции не осталось лесных пожаров, представляющих угрозу городам.

Также на юго-западе Турции лесной пожар вспыхнул недалеко от аэропорта.

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Турция