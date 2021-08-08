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На юго-западе Турции лесной пожар вспыхнул недалеко от аэропорта

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Турция, Воскресенье 08 августа 2021 19:08
На юго-западе Турции лесной пожар вспыхнул недалеко от аэропорта Фото: На юго-западе Турции лесной пожар вспыхнул недалеко от аэропорта (twitter.com/bianet_eng)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 8 августа, на юго-западе Турции произошел еще один лесной пожар. Возгорание произошло в районе Кафер, недалеко от аэропорта Даламан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

В район были направлены пожарные подразделения. Гражданские лица также оказывают помощь в тушении пожара.

По данным издания, что пожар не представляет опасности для аэропорта.

Согласно официальным отчетам, с 28 июля было зарегистрировано 208 пожаров в 44 провинциях. 196 из них удалось взять под контроль, но 12 пожаров в пяти провинциях все еще продолжают гореть.

Пожарные, которым помогают самолеты-бомбардировщики, вертолеты и беспилотники, продолжают бороться с пламенем, охватившим Анталию, Муглу, Адану, Айдын, Испарту и Денизли.

Сильные ветры и палящая жара привели к затяжным пожарам, которые бушуют в основном в популярных местах отдыха, включая Мармарис в Мугле и Манавгат в Анталии.

В течение нескольких дней пламя продвигалось к жилым районам, что привело к эвакуации сотен людей. В сельских районах Анталии пожары уничтожили десятки домов, оставив большое количество людей без крова.

В результате пожаров в Анталии и Мугле погибли по меньшей мере восемь человек.

Ранее сообщалось, что тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины.

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