В Турции не осталось лесных пожаров, представляющих угрозу городам, - власти

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что на данный момент не осталось лесных пожаров, которые бы представляли угрозу для населенных пунктов. При этом продолжается борьба с пятью пожарами из 240.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber .

"На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам. Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены", - заявил министр.

Министр добавил, что власти рассматривает возможность отправки пожарных самолетов в Грецию, где в последние дни бушуют лесные пожары.