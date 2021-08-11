Після руйнівних пожеж Туреччину накрила нова стихія: вражаючі відео сильних повенів

У Туреччині Чорноморське узбережжя накрили повені, які затопили населені пункти, а сель викликав зсуви в деяких районах.
Про це повідомляють видання Daily Sabah.
Так, зливи відбувалися на півночі країни 10 і 11 серпня. Зокрема, найбільше залило провінції Синоп і Бартин, де зникла 80-річна жінка. Окрім того, важка ситуація спостерігається в провінціях Карабюк і Кастамону.
Відомо також, що у провінції Синоп через зсуви постраждали кілька будинків й автомобілі місцевих жителів.
У Бартині, за даними губернатора провінції, врятували людей, які застрягли в авто і були заблокованими в будинках.
Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило про 13 постраждалих в результаті обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.
Як відомо, раніше у Туреччині боролися з лісовими пожежами, які почалися 28 липня з провінції Анталья. Наразі лісові пожежі тривають у півдні країни. Там 125 загорянь за останні дні були взяті під контроль рятувальників.
Afet bölgesi ilan edildi Allahım sen koru
Раніше ми повідомляли, що в у Туреччині не залишилося лісових пожеж, що становлять загрозу містам.
Також на південному заході Туреччини лісова пожежа спалахнула недалеко від аеропорту.