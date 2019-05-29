ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она разрушила мою жизнь: брат Меган Маркл сделал громкое заявление

STYLERПерсоны    29.05.2019 - 12:46
Она разрушила мою жизнь: брат Меган Маркл сделал громкое заявление
Меган Маркл попала в скандал из-за брата – все подробности (фото: GettyImages)

Меган Маркл обвинили в том, что она разрушила жизнь своей семье

Меган Маркл попала в скандал из-за сводного брата, который обвинил герцогиню Сассекскую во всех его бедах. Сводный брат герцогини Томас заявил, что ее брак испортил ему жизнь. Об этом 29 мая сообщили Express.

Со слов "сумасшедшего брата Маркл" (прозвище Томаса в СМИ - ред.) сейчас его семья страдает от чрезмерного интереса прессы.

"Каждый мой шаг рассматривается под микроскопом. Сейчас обо мне много говорят как правды, так и лжи", - жалуется Томас.

Он также рассказал, что был вынужден уволиться с работы стекольщиком из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешают СМИ.

Она разрушила мою жизнь: брат Меган Маркл сделал громкое заявление

Меган Маркл попала в скандал из-за брата – все подробности (фото: GettyImages)

"Из-за того, что мое имя часто мелькает в СМИ, работодатели не хотят принимать меня в коллектив", - заверяет он.

Томас утверждает, что это не единственная его проблема, которая пришла после замужества Маркл с принцем Гарри. Ему отказывают в аренде жилья, поэтому его семья в течении последних двух месяцев скитается по гостиницам. Он отметил, что никогда не желал, дабы его жизнь оказалась в центре внимания всего мира. До этого сводный брат Меган поздравил супругов с рождением первенца и выразил надежду на то, что после такого события она поймет, что значит семья.

Напомним, что мы писали о том, как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы.

Также сообщалось, что эксперт, которая изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев, утверждает, что чувства у супружеской пары различны.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл просила подругу найти ей богатого жениха в Британии.

Помешалась на Арчи: от Меган Маркл сбежали все няни Кто может стать крестным сына Меган Маркл: главные претенденты
Новости Украины Меган МарклГерцогиняскандал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь