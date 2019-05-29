Вона зруйнувала моє життя: брат Меган Маркл зробив гучну заяву

Меган Маркл потрапила у скандал через брата – всі подробиці (фото: GettyImages)

Меган Маркл звинуватили в тому, що вона зруйнувала життя своєї сім'ї

Меган Маркл потрапила в скандал через зведеного брата, який звинуватив герцогиню Сассекську у всіх його бідах. Зведений брат герцогині Томас заявив, що її шлюб зіпсував йому життя. Про це 29 травня повідомили Express.

Зі слів "божевільного брата Маркл" (прізвисько Томаса в ЗМІ - ред.) зараз його сім'я страждає від надмірного інтересу преси.

"Кожен мій крок розглядається під мікроскопом. Зараз про мене багато говорять як правди, так і брехні", - скаржиться Томас.

Він також розповів, що був змушений звільнитися з роботи склярем через проблеми зі зором, а влаштуватися на нове місце йому заважають ЗМІ.

Меган Маркл потрапила у скандал через брата – всі подробиці (фото: GettyImages)

"Через те, що моє ім'я часто з'являється в ЗМІ, роботодавці не хочуть брати мене в колектив", - запевняє він.

Томас стверджує, що це не єдина його проблема, яка прийшла після заміжжя Маркл з принцом Гаррі. Йому відмовляють в оренді житла, тому його сім'я протягом останніх двох місяців поневіряється по готелям. Він зазначив, що ніколи не бажав, щоб його життя виявилася в центрі уваги всього світу. До цього зведений брат Меган привітав подружжя з народженням первістка і висловив надію на те, що після такої події вона зрозуміє, що значить сім'я.

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Також повідомлялося, що експерт, яка вивчала Меган Маркл протягом декількох місяців, стверджує, що почуття у подружньої пари різні.

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