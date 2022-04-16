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Разрушенный Ирпень показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Как выглядит Ирпень с высоты птичьего полета (Коллаж, РБК-Украина, фото: Миша Джус)
Автор: Анна Шиканова

Активисты сделали снимки разрушений Ирпеня в Киевской области для создания аэрофотоотчета. На фотографиях показаны последствия обстрелов российских оккупантов.

Фоторепортаж опубликовал на своей странице в Facebook Миша Джос.

По данным мэра города Ирпень Александра Маркушина, российские оккупанты повредили более 1000 зданий.

Из них полностью уничтожены 115 зданий, почти 700 значительно повреждены и 187 – требуют частичного ремонта.

Спутниковые снимки показали, что в результате временной оккупации российскими войсками, в Ирпене повреждено около 71% города.

Разрушены 4 учреждения образования и 3 медицинских здания.

"Небольшой аэрофотоотчет выполнения волонтерских облетов по фиксации повреждений и созданию 3D модели всей территории города. На фотографиях показаны последствия обстрелов "освободителей" в моем любимом Ирпене. Очень грустно смотреть на все эти разрушенные дома (особенно на школу), но мы отстроим все и город обязательно станет еще лучше, чем был", - написал автор фотографий Миша Джус.

Фото: Ирпень, 14 апреля 2022 года (facebook.com/djos.misha)

Напомним, ранее мы писали о том, что село Горенка под Киевом разрушено почти на 80%.

А также рассказывали о том, что появились новые фото разрушенного Мариуполя.

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Ирпень