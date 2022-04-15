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Село Горенка под Киевом разрушено почти на 80%, - Спутниковый центр ООН

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 01:10
Село Горенка под Киевом разрушено почти на 80%, - Спутниковый центр ООН Села Киевской области (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Специалисты ООН на основании информации со спутниковых снимков и наложенных фильтров, получили информацию о проценте разрушенных домов и жилой инфраструктуры в селе Горенка под Киевом. Сообщается, что 77% домов сильно повреждено, или разрушено полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram журналиста Романа Бочкалы.

Сообщается, что при актуализации цифровой карты спутникового центра ООН учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках. От боевых действий больше всего пострадали улицы в северной и западной частях населенного пункта, которые примыкают к Ирпеню и Мощуну.

Село Горенка под Киевом разрушено почти на 80%, - Спутниковый центр ООН

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