Село Горенка под Киевом разрушено почти на 80%, - Спутниковый центр ООН

Специалисты ООН на основании информации со спутниковых снимков и наложенных фильтров, получили информацию о проценте разрушенных домов и жилой инфраструктуры в селе Горенка под Киевом. Сообщается, что 77% домов сильно повреждено, или разрушено полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram журналиста Романа Бочкалы.

Сообщается, что при актуализации цифровой карты спутникового центра ООН учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках. От боевых действий больше всего пострадали улицы в северной и западной частях населенного пункта, которые примыкают к Ирпеню и Мощуну.