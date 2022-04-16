Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Активісти зробили знімки руйнувань Ірпеня в Київській області для створення аерофотозвіту. На фотографіях показані наслідки обстрілів російських окупантів.

Фоторепортаж опублікував на своїй сторінці в Facebook Міша Джос.

"Невеликий аерофотозвіт виконання волонтерських обльотів з фіксації пошкоджень і створення 3D моделі всієї території міста. На фотографіях показані наслідки обстрілів "визволителів" в моєму улюбленому Ірпені. Дуже сумно дивитися на всі ці зруйновані будинки (особливо на школу), але ми відбудуємо все і місто обов'язково стане ще краще, ніж було", - написав автор фотографій Міша Джус.

Супутникові знімки показали, що в результаті тимчасової окупації російськими військами, в Ірпені пошкоджено близько 71% міста.

З них повністю знищено 115 будівель, майже 700 значно пошкоджено та 187 – потребують часткового ремонту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що село Горенка під Києвом зруйновано майже на 80%.

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