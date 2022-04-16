Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Активісти зробили знімки руйнувань Ірпеня в Київській області для створення аерофотозвіту. На фотографіях показані наслідки обстрілів російських окупантів.
Фоторепортаж опублікував на своїй сторінці в Facebook Міша Джос.
За даними мера міста Ірпінь Олександра Маркушина, російські окупанти пошкодили понад 1000 будівель.
З них повністю знищено 115 будівель, майже 700 значно пошкоджено та 187 – потребують часткового ремонту.
Супутникові знімки показали, що в результаті тимчасової окупації російськими військами, в Ірпені пошкоджено близько 71% міста.
Зруйновано 4 заклади освіти та 3 медичні будівлі.
"Невеликий аерофотозвіт виконання волонтерських обльотів з фіксації пошкоджень і створення 3D моделі всієї території міста. На фотографіях показані наслідки обстрілів "визволителів" в моєму улюбленому Ірпені. Дуже сумно дивитися на всі ці зруйновані будинки (особливо на школу), але ми відбудуємо все і місто обов'язково стане ще краще, ніж було", - написав автор фотографій Міша Джус.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що село Горенка під Києвом зруйновано майже на 80%.
А також розповідали про те, що з'явилися нові фото зруйнованого Маріуполя.