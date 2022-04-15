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Появились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибших

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Мариуполь, Пятница 15 апреля 2022 12:44
Появились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибших Как сейчас выглядит многострадальный Мариуполь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мариуполь на 50-ый день войны все еще остается в блокаде. В блокированном российскими войсками городе результате вражеских обстрелов и бомбардировок разрушено 95% зданий.

Из-за непрекращающихся атак оккупантов могли погибнуть десятки тысяч горожан. Из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.

Кадрами разрушений поделились в Telegram-канале Третя сила.

"Освободители" пришли в Мариуполь. Тысячи погибших, разрушенный до основания город. Тиранам не место на нашей земле", - подписали серию снимков.

Появились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибшихПоявились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибшихПоявились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибшихПоявились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибшихПоявились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибшихТак выглядит сейчас Мариуполь (фото: t.me/The3rdForceUA)

Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что количество жертв среди жителей Мариуполя в результате агрессии РФ может составлять десятки тысяч.

"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города", - сказал глава государства.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА рассказал, что в Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

Также мы писали, что в ГУР Минобороны Украины зафиксировали в Мариуполе 13 мобильных крематориев российских оккупантов. Их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.

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