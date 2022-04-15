Появились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибших

Мариуполь на 50-ый день войны все еще остается в блокаде. В блокированном российскими войсками городе результате вражеских обстрелов и бомбардировок разрушено 95% зданий. Из-за непрекращающихся атак оккупантов могли погибнуть десятки тысяч горожан. Из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.

Кадрами разрушений поделились в Telegram-канале Третя сила.

"Освободители" пришли в Мариуполь. Тысячи погибших, разрушенный до основания город. Тиранам не место на нашей земле", - подписали серию снимков. Так выглядит сейчас Мариуполь (фото: t.me/The3rdForceUA) Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что количество жертв среди жителей Мариуполя в результате агрессии РФ может составлять десятки тысяч. "У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города", - сказал глава государства.