Разрушенный Ирпень показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Активисты сделали снимки разрушений Ирпеня в Киевской области для создания аэрофотоотчета. На фотографиях показаны последствия обстрелов российских оккупантов.

Фоторепортаж опубликовал на своей странице в Facebook Миша Джос.

"Небольшой аэрофотоотчет выполнения волонтерских облетов по фиксации повреждений и созданию 3D модели всей территории города. На фотографиях показаны последствия обстрелов "освободителей" в моем любимом Ирпене. Очень грустно смотреть на все эти разрушенные дома (особенно на школу), но мы отстроим все и город обязательно станет еще лучше, чем был", - написал автор фотографий Миша Джус.

Спутниковые снимки показали, что в результате временной оккупации российскими войсками, в Ирпене повреждено около 71% города.

Из них полностью уничтожены 115 зданий, почти 700 значительно повреждены и 187 – требуют частичного ремонта.

По данным мэра города Ирпень Александра Маркушина, российские оккупанты повредили более 1000 зданий.

Напомним, ранее мы писали о том, что село Горенка под Киевом разрушено почти на 80%.

А также рассказывали о том, что появились новые фото разрушенного Мариуполя.