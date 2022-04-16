ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Новость на русском →
Ірпінь, Субота 16 квітня 2022 16:19
Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж) Як виглядає Ірпінь з висоти пташиного польоту (колаж, фото: Міша Джус)
Автор: Анна Шиканова

Активісти зробили знімки руйнувань Ірпеня в Київській області для створення аерофотозвіту. На фотографіях показані наслідки обстрілів російських окупантів.

Фоторепортаж опублікував на своїй сторінці в Facebook Міша Джос.

За даними мера міста Ірпінь Олександра Маркушина, російські окупанти пошкодили понад 1000 будівель.

З них повністю знищено 115 будівель, майже 700 значно пошкоджено та 187 – потребують часткового ремонту.

Супутникові знімки показали, що в результаті тимчасової окупації російськими військами, в Ірпені пошкоджено близько 71% міста.

Зруйновано 4 заклади освіти та 3 медичні будівлі.

"Невеликий аерофотозвіт виконання волонтерських обльотів з фіксації пошкоджень і створення 3D моделі всієї території міста. На фотографіях показані наслідки обстрілів "визволителів" в моєму улюбленому Ірпені. Дуже сумно дивитися на всі ці зруйновані будинки (особливо на школу), але ми відбудуємо все і місто обов'язково стане ще краще, ніж було", - написав автор фотографій Міша Джус.

Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)Фото: Ірпінь, 14 квітня 2022 року (facebook.com/djos.misha)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що село Горенка під Києвом зруйновано майже на 80%.

А також розповідали про те, що з'явилися нові фото зруйнованого Маріуполя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ирпень
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку