В разрушенном реакторе ЧАЭС зафиксировали ядерную реакцию: ученые обеспокоены

Ученый из Университета Шеффилда Нит Хаят сравнил процессы в разрушенном реакторе с тлением угля в барбекю. Он объяснил, что количество нейронов растет медленно и времени для предотвращения угрозы достаточно.

О проблеме знают и украинские специалисты – ученые из Института проблем безопасности атомных электростанций изучают и наблюдают за очагами тления – погаснут ли они самостоятельно или потребуется чрезвычайное вмешательство.

Специальные датчики отслеживают растущее количество нейронов и сигнал деления.

"Есть много неопределенностей. Но мы не можем исключить возможность аварии. Количество нейронов растет очень медленно", - рассказал Максим Савельев из Института безопасности атомных электростанций и отметил, что у специалистов есть в запасе несколько лет, чтобы придумать, что делать с этой угрозой.

С подобной ситуацией в свое время столкнулись специалисты на Фукусиме в Японии после ядерной катастрофы.